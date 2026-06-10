قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الضربات تتوالى.. الحرس الثوري الإيراني يقصف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن
بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور
خالد الغندور يفتح النار: الأهلي يرفض الكارت الذهبي محليًا ويتمسك به قاريًا
المواجهة تشتعل.. إيران تعلن قصف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين
قصف الأسطول الأمريكي.. وإطلاق صافرات الإنذار في البحرين
عصائر طبيعية تساهم في خسارة الوزن بفاعلية .. احترس من الإفراط في تناولها
أحمد عيد عبدالملك: انضمام حمزة عبدالكريم لقائمة كأس العالم «مش وقته».. ومنتخب مصر سيعبر دور المجموعات
انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم
الدينار الكويتي ينخفض 156 قرشًا .. أسعار صرف العُملات العربية الآن
تحذيرات من أزمة في صناعة الدواجن رغم توافر الأعلاف.. واتحاد منتجي الدواجن يكشف التفاصيل
صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة الاثنين المقبل
المؤبد لقاتل زوجته بالمنوفية .. وأسرة الضحية: حق سلوى رجع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة سنة الفجر أكد عليها النبي .. احرص على أدائها كل يوم

الصلاة
الصلاة

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن من الأعمال العظيمة المواظبة على صلاة سنة الفجر، فضلا عن أن صلاة الفجر تجعل الإنسان في ذمة الله طوال اليوم.

فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما، قال العلامة ابن بطال : قال عمر : هما أحب إلي من حمر النعم، شرح صحيح البخاري وقال الشاه ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة : إنما كانتا خيرا من الدنيا وما فيها لأن الدنيا فانية ونعيمها لا يخلو عن كدر النصب والتعب وثوابهما باق غير كدر .

وﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪﺓ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻗﺎﻝ: ( ﺑﺸﺮ اﻟﻤﺸﺎﺋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻨﻮﺭ اﻟﺘﺎﻡ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ).


وقت سنة الفجر

وقال الدكتور محمود شلبي إن سنة الفجر تكون قبل الفرض فهى سنة قبليه وليست بعدية.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن عليك أن تصلي السنة أولا وبعدها صلاة الفجر حتى لو كانت قضاء.

وصلاة السنن المؤكدة يجوز قضاؤها خاصة سنة الفجر، فلم يؤكد الرسول على فعل شئ مثلما أكد على سنة الفجر

وقت صلاة الفجر والصبح

هو وقت واحد لأن صلاة الصبح وصلاة الفجر هما تسميتان لصلاةٍ واحدةٍ، فلا فرق بين كلٍ من الفجر والصبح، وقد ورد في الأحاديث النبوية الشريفة إطلاقُ التسميتين على الصلاة نفسها، فقد رُوي عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «مَن صلَّى الصُّبحَ في جَماعةٍ فَهوَ في ذمَّةِ اللَّهِ تعالَى» ورُويت أحاديث عنه -عليه الصلاة والسلام استخدم فيها لفظ صلاة الفجر، جاء في الحديث الشريف: «فضلُ صلاة الجميعِ صلاةَ أحدِكم وحدَه، بخمسةٍ وعشرين جزءًا، وتَجتمع ملائكةُ الليلِ وملائكةُ النهارِ في صلاةِ الفجرِ».

وقت صلاة الفجر والصبح هو الوقت الذي يكون فيه المسلمون نائمين، ولذلك فإنّ مَن يُصلّي الفجر يُجاهِد النفس جهادًا عظيمًا لينتصر على لذّة النوم والراحة، فيضطرّ لقطع النوم والراحة وأداء ما فرض الله تبارك وتعالى عليه ابتغاءً لمَرضاته تعالى، وطلبًا لمحبّته ومغفرته ورحمته وطمعًا بجنته، لذا كان أداء صلاة الفجرالحدّ الفاصل بين الإيمان والنفاق.

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعا قضاء سنة الفجر لو فاتت المصلي، ويجوز أداؤها بنية القضاء بعد الفجر ولا حرج في ذلك.

هل يجوز قضاء سنة الفجر القبلية؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قضاء سنة الفجر القبلية بعد أداء الفريضة.

وأوضح «ممدوح» خلال فتوى له عبر موقع الإفتاء على «فيس بوك»، أن المصلي إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون جماعة فعليه أن يصلي معهم، ثم يأتي بركعتي السُنة القبلية بعد الانتهاء من فريضة الفجر.

واستدل مدير الأبحاث الشرعية، بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعد ما طلعت الشمس» رواه ابن ماجه.

صلاة سنة الفجر وقت سنة الفجر وقت صلاة الفجر والصبح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الطماطم

هبوط تاريخي في أسعار الطماطم.. والكيلو يسجل مفاجأة جديدة

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

شوبير

الفكرة اتأجلت | شوبير يعلن خبرًا مثيرًا عن الأهلي

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

فتحي سند

فتحي سند يزف بشرى لجماهير الزمالك

الدواجن

هل تشتري الآن أم تنتظر؟ توقعات أسعار الدواجن الأيام المقبلة

سكن لكل المصريين

خلال ساعات| تحذير عاجل بشأن شقق سكن لكل المصريين 7.. ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

أبل

"أبل" تطلق ميزة ثورية تمنح الآباء تحكماً كاملاً عن بُعد في استخدام الأطفال لهواتف "الآيفون"

WWDC 2026

Mashable ينشر التغطية الحية الشاملة لأبرز ما أعلنته آبل في مؤتمر WWDC 2026

نيسان

رئيس الوزراء يشهد إنتاج أول سيارة نيسان Magnite في أفريقيا

بالصور

عصائر طبيعية تساهم في خسارة الوزن بفاعلية .. احترس من الإفراط في تناولها

أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم
أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم
أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم

لو بتعاني من الحكة المستمرة.. خبراء يكشفون أسبابها وأفضل الطرق للتخلّص منها أثناء النوم

الحكة العصبية تصيب الملايين
الحكة العصبية تصيب الملايين
الحكة العصبية تصيب الملايين

للحفاظ على صحة القلب.. أفضل 5 فواكه تحتوي على مركبات الفلافانول

أفضل الفواكه لصحة القلب
أفضل الفواكه لصحة القلب
أفضل الفواكه لصحة القلب

دراسة تحذّر: عادة خطيرة يفعلها المُراهقون تُزيد من خطر الاكتئاب والسمنة واضطرابات النوم

مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية
مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية
مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد