قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لفت نظري وسط الـ «VIP».. صاحبة فيديو «ويتر حفل تامر عاشور» تكشف كواليس تصويره
حار بالقاهرة وأسوان تسجل 40.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الإثنين
«بلاك ليست» بسبب أغنية.. «ويتر» حفل تامر عاشور يروي تفاصيل استبعاده من العمل بعد انتشار الفيديو
القوات الأمريكية تضرب منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز
التعليم تطعن على أحكام تخفيف عقوبات غشاشي الثانوية العامة.. ماذا حدث؟
خفر السواحل البحريني يباشر بلاغًا عن تعرض قارب صيد للسطو في عرض البحر
برلمانية: نطالب بسرعة حل مشكلات العدادات الكودية والتقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء
فيديو قديم يكشف حقيقة واقعة تعدٍ على سيدة من طليقها في القاهرة
سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة
كان فيها سلاح أبيض .. القبض على طرفى مشاجرة في الجيزة
القومي للمرأة يهنئ البطلة هنا جودة لحصدها ذهبية منافسات السيدات وفضية الزوجي المختلط
الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ لإسعاف مصابي حريق مصنع كرتون بالروبيكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف خضر: الإسماعيلي يمر بظروف صعبة.. ولم نكن سبب الهبوط للمحترفين

الإسماعيلي
الإسماعيلي
مجدي سلامة

تحدث أشرف خضر، المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن الفترة التي قضاها داخل النادي، كاشفا عن حجم الصعوبات التي واجهها الفريق، والضغوط التي تعرض لها الجهاز الفني، إلى جانب أسباب خروجه عن شعوره خلال إحدى المباريات.

قال أشرف خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «عمري ما عملت مشكلة طوال مسيرتي، والمشجعون ناس كويسون جدا وبيخافوا على النادي، لكن فيه مشكلة كبيرة إن إحنا متحملين وضع صعب جدا في الإسماعيلي».

وأضاف: «قبلنا المهمة بالعمل في الإسماعيلي كإيد واحدة، لكن عمري ما قلت إن الفرقة هتصعد، وقلت إن معانا كواليتي كويس، وكان هدفي من الكلام ده خلق دوافع للاعيبة، خاصة إن فيه لاعيبة ما لعبوش ماتش كامل في فترة الإعداد».

وتابع: «اتحملنا واشتغلنا رغم وضع الإسماعيلي السيئ، والنادي عنده مشاكل وقيد 18 لاعبا فقط، ورغم خسارتنا في أول مباراتين بدوري المحترفين، كنا بنوصل لمرمى المنافس، لكن مفيش أي مساندة لنا تماما، وكنا تحت ضغط شديد».

أوضح المدير الفني السابق للإسماعيلي: «إن شاء الله مجلس الإدارة ياخد قرار ويكون فيه مدرب الناس كلها تسانده، لأن الموضوع صعب جدا. المشكلة إن الناس بتتعامل مع الإسماعيلي على إنه النادي الكبير اللي كان بينافس، لكن الوضع اختلف دلوقتي والإسماعيلي حالته صعبة جدا، وفيه ناس بعدت عن النادي بسبب حاجات كتير غلط بتحصل».

أشار خضر إلى وجود تجاوزات من جانب بعض الأشخاص، قائلًا: «فيه بعض التجاوزات من بعض الناس، وفيه ناس بتتجاوز على المسؤولين، وده اللي بيبعدهم عن المشهد لأنهم مش عايزين يتعرضوا للإهانة قدام أسرهم».

أضاف: «أنا اتشتمت بوالدي ووالدتي من بدري، وبتهاجم وبتعرض لضغط شديد جدا، لكن إحنا مش سبب هبوط الإسماعيلي من الممتاز لدوري المحترفين».

وكشف خضر عن تفاصيل واقعة خروجه عن شعوره خلال إحدى مباريات الفريق، موضحا: «خرجت عن شعوري بعدما تعرضت للسب في مباراة الاتصالات، رغم إن مستوى الإسماعيلي كان جيدًا».

وشدد المدير الفني السابق على أن أبناء الإسماعيلي لم يكونوا سببًا في هبوط الفريق، مؤكدا أن الظروف التي مر بها النادي كانت صعبة للغاية، سواء خلال فترته أو في فترات سابقة.

أوضاع الإسماعيلي

واختتم أشرف خضر تصريحاته بالتأكيد على أن الأوضاع داخل الإسماعيلي كانت صعبة أيضا خلال فترتي خالد جلال وطارق العشري، مشيرًا إلى أن حجم الضغوط والمشكلات التي واجهها النادي جعلت المهمة صعبة على أي جهاز فني.

أشرف خضر للإسماعيلي الجهاز الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

كريم حسن شحاته

كريم حسن شحاتة يحسم الجدل بشأن أزمة حكم مباراة الأهلي وزد: «أنا لا بتاع مشاكل ولا شو»

طرابزون

بيان طبي من إدارة طرابزون بشأن إصابة نجم الفريق

فالنسيا

لاكورونيا يفوز على فالنسيا بثلاثية في الدوري الإسباني

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد