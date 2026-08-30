أشرف خضر: الإسماعيلي يمر بظروف صعبة.. ولم نكن سبب الهبوط للمحترفين

تحدث أشرف خضر، المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن الفترة التي قضاها داخل النادي، كاشفا عن حجم الصعوبات التي واجهها الفريق، والضغوط التي تعرض لها الجهاز الفني، إلى جانب أسباب خروجه عن شعوره خلال إحدى المباريات.

قال أشرف خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «عمري ما عملت مشكلة طوال مسيرتي، والمشجعون ناس كويسون جدا وبيخافوا على النادي، لكن فيه مشكلة كبيرة إن إحنا متحملين وضع صعب جدا في الإسماعيلي».

وأضاف: «قبلنا المهمة بالعمل في الإسماعيلي كإيد واحدة، لكن عمري ما قلت إن الفرقة هتصعد، وقلت إن معانا كواليتي كويس، وكان هدفي من الكلام ده خلق دوافع للاعيبة، خاصة إن فيه لاعيبة ما لعبوش ماتش كامل في فترة الإعداد».

وتابع: «اتحملنا واشتغلنا رغم وضع الإسماعيلي السيئ، والنادي عنده مشاكل وقيد 18 لاعبا فقط، ورغم خسارتنا في أول مباراتين بدوري المحترفين، كنا بنوصل لمرمى المنافس، لكن مفيش أي مساندة لنا تماما، وكنا تحت ضغط شديد».

أوضح المدير الفني السابق للإسماعيلي: «إن شاء الله مجلس الإدارة ياخد قرار ويكون فيه مدرب الناس كلها تسانده، لأن الموضوع صعب جدا. المشكلة إن الناس بتتعامل مع الإسماعيلي على إنه النادي الكبير اللي كان بينافس، لكن الوضع اختلف دلوقتي والإسماعيلي حالته صعبة جدا، وفيه ناس بعدت عن النادي بسبب حاجات كتير غلط بتحصل».

أشار خضر إلى وجود تجاوزات من جانب بعض الأشخاص، قائلًا: «فيه بعض التجاوزات من بعض الناس، وفيه ناس بتتجاوز على المسؤولين، وده اللي بيبعدهم عن المشهد لأنهم مش عايزين يتعرضوا للإهانة قدام أسرهم».

أضاف: «أنا اتشتمت بوالدي ووالدتي من بدري، وبتهاجم وبتعرض لضغط شديد جدا، لكن إحنا مش سبب هبوط الإسماعيلي من الممتاز لدوري المحترفين».

وكشف خضر عن تفاصيل واقعة خروجه عن شعوره خلال إحدى مباريات الفريق، موضحا: «خرجت عن شعوري بعدما تعرضت للسب في مباراة الاتصالات، رغم إن مستوى الإسماعيلي كان جيدًا».

وشدد المدير الفني السابق على أن أبناء الإسماعيلي لم يكونوا سببًا في هبوط الفريق، مؤكدا أن الظروف التي مر بها النادي كانت صعبة للغاية، سواء خلال فترته أو في فترات سابقة.

أوضاع الإسماعيلي

واختتم أشرف خضر تصريحاته بالتأكيد على أن الأوضاع داخل الإسماعيلي كانت صعبة أيضا خلال فترتي خالد جلال وطارق العشري، مشيرًا إلى أن حجم الضغوط والمشكلات التي واجهها النادي جعلت المهمة صعبة على أي جهاز فني.