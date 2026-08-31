هيبقى خليفة وائل جمعة .. إشادة قوية من عمرو الحديدي بمدافع الأهلي

أشاد عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه عمرو الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت والتركيز من أجل تطوير مستواه.

وقال عمرو الحديدي، خلال تصريحات لبرنامج «خاص مع سيف» عبر إذاعة أون سبورت، إن عمرو الجزار يعد من المدافعين المميزين، متوقعًا أن يكون له مستقبل كبير مع النادي الأهلي.

وأضاف: «عمرو الجزار مدافع جيد، لكنه يحتاج لمزيد من الوقت والتركيز، وسيكون خليفة وائل جمعة في الأهلي».

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الجزار يمتلك المقومات التي تؤهله لتولي مسؤولية قيادة دفاع الفريق خلال السنوات المقبلة، لكنه يحتاج إلى اكتساب المزيد من الخبرات والانسجام، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي تصاحب اللعب بقميص الأهلي.

عمرو الحديدي: الأهلي يحتاج ياسر إبراهيم

وفي سياق متصل، أكد عمرو الحديدي أن خط دفاع الأهلي لا يزال في حاجة إلى خدمات ياسر إبراهيم، مشيرًا إلى القدرات الفنية التي يمتلكها اللاعب وخبرته داخل الفريق.

وقال: «دفاع الأهلي في احتياج لياسر إبراهيم، لأنه يتمتع بإمكانيات جيدة جدًا».

وشدد الحديدي على أهمية وجود عناصر تمتلك الخبرة والإمكانيات الفنية في الخط الخلفي للأهلي، خاصة مع المنافسة على البطولات المحلية والقارية، مؤكدًا أن ياسر إبراهيم يمثل إضافة مهمة لدفاع الفريق.