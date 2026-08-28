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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تدمر صحتهم .. أطعمة احذري وضعها في اللانش بوكس

اللانش بوكس
اللانش بوكس
هاجر هانئ

لقد حان موعد العودة إلى المدرسة بعد العطلة الصيفية، فالمدرسة هي المكان الذي يكوّن فيه الأطفال آراءهم الخاصة، ويُصدرون أحكامهم، ويتعلمون التمييز بين السلوكيات الجيدة والسيئة. وعندما نُهيئ أطفالنا للمدرسة، فإننا نساعدهم في تنظيف أسنانهم، وارتداء ملابسهم، وربط أربطة أحذيتهم، وتمشيط شعورهم، وتجهيز حقائبهم المدرسية بما يلزمهم من مهام وكتب. ولكن هذا ليس كل شيء؛ إذ تظل هناك مهمة بالغة الأهمية، ألا وهي إعداد "صندوق الغداء" (اللانش بوكس)؛ فهذا الصندوق يمثل مصدر جذب كبير للأطفال، إذ ينتظرون طويلاً حتى يحين وقت فتحه ورؤية ما يحتويه من طعام شهي. لذا، ينبغي أن يكون الطعام مغرياً وجذاباً، وفي الوقت نفسه مغذياً وطازجاً. وكثيراً ما تسألني الأمهات: "ما الذي يجب أن نضعه في صناديق غداء أطفالنا؟". 

 اطعمة احذري وضعها في اللانش بوكس

-العصائر 

العصائر أي عبوات عصير جاهزة أخرى، إنها مليئة بالسعرات الحرارية الفارغة والسكر. يمكنك تقديم الماء أو الحليب السادة؛ فلا داعي لتناول السكر، خاصة في مرحلة الطفولة. فإن أحد أفضل الأمور التي يمكنك القيام بها لصحة طفلك هو تعويده على شرب الماء. 

- الفواكه المجففة
فهي تحتوي حتماً على سكر مضاف، وتُعد في جوهرها مجرد حلوى.

-عبوات البسكويت
خيارات لا حصر لها تصطف على الأرفف؛ مثل بسكويت "أوريو"، على شكل دببة، وقطع البسكويت الصغيرة برقائق الشوكولاتة. سيحصل أطفالنا على ما يكفي من البسكويت والحلويات على مدار الأسبوع، لذا لا داعي لوضعها ضمن وجبة الغداء المدرسية.

-رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة 
إذا لم تكن هذه الأطعمة متوفرة في متناول اليد، فلن يتناولها الأطفال. إنها مليئة بالزيوت المهدرجة والزيوت الضارة والمواد الحافظة؛ وهي خيارات غير صحية لأي شخص، ناهيك عن تقديمها للأطفال بشكل منتظم.

-الحليب بالشوكولاتة
يُعد هذا المشروب بمثابة "فرابتشينو" مرحلة الطفولة في وقتنا الحالي؛ فهو عبارة عن مشروب نستهلكه عادةً ولكن مع إضافة كميات كبيرة من السكر إليه. اسأل نفسك: هل ستوافق على تناول كوب من الحليب العادي وإضافة 4 إلى 5 ملاعق صغيرة من السكر إليه؟ إذا كانت إجابتك "نعم"، فاستمر في تقديم الحليب بالشوكولاتة. مرة أخرى، نحن نضع "الحلوى" فعلياً في صناديق الغداء الخاصة بأطفالنا، وتتراكم آثار هذه العادات الغذائية بمرور الوقت.

المصدر: sharedlegacyfarms

اللانش بوكس الفواكه المجففة رقائق البطاطس الحليب بالشوكولاتة

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