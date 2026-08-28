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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة ترتبط بانخفاض خطر سرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم
سرطان عنق الرحم
ريهام قدري

سلطت دراسة حديثة الضوء على العلاقة المحتملة بين تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وصحة المرأة، بعدما أشارت نتائجها إلى ارتباط النظام الغذائي الغني بهذه المركبات بانخفاض مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم. 
 


وتوجد مضادات الأكسدة في مجموعة واسعة من الأطعمة، خاصة الفواكه والخضروات، إضافة إلى بعض المكسرات والبذور والأطعمة النباتية الأخرى.


ويشير الباحثون إلى أهمية النظام الغذائي المتوازن في دعم صحة الجسم، إلا أن تناول أطعمة معينة لا يمكن اعتباره وسيلة مؤكدة للوقاية من السرطان بمفرده.


وتظل الفحوصات الطبية الدورية والوقاية والمتابعة لدى الطبيب من أهم الوسائل للحفاظ على صحة المرأة، خاصة أن بعض المشكلات الصحية قد لا تسبب أعراضًا واضحة في مراحلها الأولى.


كما يمكن أن يساعد الاعتماد على مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومصادر البروتين في تحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام.
وتؤكد هذه النتائج أهمية النظر إلى الغذاء باعتباره جزءًا من نمط حياة متكامل، وليس بديلًا عن الفحوصات الطبية أو العلاجات التي يصفها الطبيب.

سرطان عنق الرحم السرطان اطعمة مضادة للاكسدة سرطان

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