«تايم»: ترامب يعيد إحياء خطة فشلت سابقًا لإعادة هيكلة برنامج «هيد ستارت» لدعم الأطفال

سلّط تقرير لمجلة «تايم» الأمريكية الضوء على خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة هيكلة برنامج «هيد ستارت» المخصص لدعم الأطفال من الأسر منخفضة الدخل، معتبرًا أن الخطة الحالية تستند إلى نهج سبق أن أثبت محدودية نجاحه.

وأشار التقرير إلى أن برنامج «هيد ستارت» أُطلق في ستينيات القرن الماضي ضمن «الحرب على الفقر» التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون، إلى جانب برامج اجتماعية أخرى مثل «ميديكيد» و«ميديكير»، بهدف توسيع فرص التعليم والرعاية الصحية أمام الأسر الأمريكية الأقل دخلًا.

وبحسب التقرير، تتجه إدارة ترامب إلى إعادة تنظيم البرنامج وإدخال تغييرات على طريقة إدارته وتمويله وتقديم خدماته، في إطار توجه أوسع لإعادة صياغة البرامج الاجتماعية الفيدرالية.

وترى «تايم» أن جوهر الإشكالية يكمن في اعتماد الخطة الجديدة على نموذج سبق تطبيقه ولم يحقق النتائج المرجوة، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة التغييرات المقترحة على تحسين الخدمات المقدمة للأطفال والأسر المستفيدة.

ويضع التقرير هذه التحركات في سياق أوسع من سياسات إدارة ترامب الرامية إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية وإعادة هيكلة برامج الرعاية الاجتماعية، وسط جدل داخلي بشأن تأثير هذه السياسات على الفئات الأكثر احتياجًا.

وتشير المجلة إلى أن الجدل حول «هيد ستارت» يعيد إلى الواجهة نقاشًا أمريكيًا قديمًا بشأن أفضل الطرق لمكافحة الفقر وتحسين فرص الأطفال في الأسر منخفضة الدخل، بين من يدعو إلى توسيع البرامج الحكومية ومن يفضل منح الولايات والقطاع الخاص دورًا أكبر في تقديم هذه الخدمات.