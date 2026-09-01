جمال شعبان يكشف أسباب السكتات القلبية قبل وبعد سن الـ 35

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السكتات القلبية المفاجئة بعد سن الـ35 تكون معظمها جلطات تحولت إلى سكتة قلبية، ولذلك على الجميع الحذر.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن السكتة القلبية تحت سن الـ35 تكون بسبب تضخم البطين الأيسر، وأن هذا الأمر اكتُشف له دواء جديد، وتم الإعلان عنه في مؤتمر جمعية القلب الأوروبية.

ولفت إلى أن السبب الثاني في الإصابة بالسكتة القلبية تحت سن الـ35 هو الخلل الكهربائي الوراثي، وأن هناك أشخاصًا تكون لديهم مشكلات في كهرباء القلب، وأن ذلك يكون بسبب عامل وراثي.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في كهرباء القلب قد يتعرضون لمشكلات وسكتات قلبية بشكل مفاجئ، ولذلك على الجميع إجراء فحوصات طبية كل فترة، خاصة إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من مشكلات في القلب.