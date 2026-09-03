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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من البطاركة إلى القديسين .. مؤتمر التاريخ الكنسي يرصد ملامح القرن العاشر

المؤتمر الثاني عشر للتاريخ الكنسي
المؤتمر الثاني عشر للتاريخ الكنسي
ميرنا رزق

استضاف المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، المؤتمر السنوي الثاني عشر للتاريخ الكنسي، الذي ينظمه المركز بالاشتراك مع معهد الدراسات القبطية ومركز البابا شنوده الثالث للتاريخ الكنسي التابع لكنائس وسط القاهرة وأكاديمية أرسطو، تحت شعار "القرن العاشر.. لَا أُفْنِيكَ، بَلْ أُؤَدِّبُكَ".

وألقى نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، كلمة افتتاحية عن المؤتمر. فيما ألقى المحاضرة الأولى الأب القس كاراس لمعي عن "الأحوال السياسية في القرن العاشر"، تلتها محاضرة للأب القمص مكاري القمص تادرس عن "ساويرس بن المقفع". في الجلسة الثانية تحدث الدياكون زكريا عبد السيد عن "الأحوال الاجتماعية في القرن العاشر"، وقدم الأستاذ عماد حرز محاضرة بعنوان "الكراسي الرسولية".

استكمل المؤتمر يومه الثاني بمحاضرة ألقاها نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بعنوان "من بطاركة القرن العاشر"، تلتها محاضرة من نيافة الأنبا رافائيل بعنوان "دراسة في رسالة البابا قزمان"، وقدم الراهب القمص باخوميوس آڤا مينا محاضرة عن "الرهبنة في القرن العاشر"، كما ألقى نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد محاضرة بعنوان "ملامح الفن القبطي في القرن العاشر"، تلتها محاضرة للأب القمص يوسف سمير عن "المؤرخون المحدثون في القرن العاشر"، وقدمت أ. د. نجلاء فتحي محاضرة بعنوان "الأنبا ميخائيل أسقف تينيس"، وعرض الأب القس تواضروس كامل محاضرة عن "الواضح بن رجا"، وتناول أ. د. عاطف عوض موضوع "تاريخ منطقة وكنيسة زويلة"، وقدم أ. د. جرجس صالح محاضرة عن "أشهر ما قيل عن القرن العاشر من الأنبا يوأنس".

في اليوم الثالث استكمل نيافة الأنبا إرميا موضوع "من بطاركة القرن العاشر"، وألقى نيافة الأنبا رافائيل محاضرة بعنوان "دراسة في رسالة البطريرك ديونسيوس"، وتحدث د. چورچ نوبار عن "قديسون وشخصيات سيرتهم مقدسة من الأرمن في القرن العاشر"، وقدم الأب الربان فيلبس عيسى محاضرة عن "أشهر قديسي السريان"، وألقى نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية محاضرة بعنوان "دراسة في رسالة البابا فيلوثاؤس"، وكما تناول كل من الأب القمص بطرس فؤاد وأ. د. نيقولا رزق وأ. د. چوزيف سمعان وأ. د. أنطون چورچ موضوع "معجزة نقل جبل المقطم: تاريخيًّا - جغرافيًّا - چيولوچيًّا"، وتحدث أ. د. عادل فخري عن "الآثار والحضارة القبطية في القرن العاشر"، وقدم الدياكون نبيل چورچ عرضًا حول "بانوراما القرن العاشر"، ثم ألقت د. ماري منصور "أبيات شعرية عن القرن العاشر".

هذا وشارك في المؤتمر للمرة الأولى، عدد من الفتيان والفتيات من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث أقيم لقاء خاص بهم، تضمن صلاة القداس الإلهي، وفقرات متنوعة تناولت أحداث القرن العاشر، وقدم الأب القس اسطفانوس فايز فقرة عن الشهيد مار جرجس "المزاحم"، إلى جانب فقرة تناولت شخصية البابا بنيامين الثاني، البطريرك الثاني والثمانين، وعرضًا للمسرح الأسود، استعرض معجزة نقل جبل المقطم، وكذلك زيارة المتحف بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي معهد الدراسات القبطية الأنبا رافائيل الأنبا إرميا

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