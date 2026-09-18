قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع ارتفاع أسعار الذهب.. هل أصبحت الشبكة ضرورة للزواج أم يمكن الاستغناء عنها؟
بعد إخلاء سبيلها.. هل انتهت أزمة فتاة البيرة مع سائق النقل الذكي بالتجمع؟.. تفاصيل
رد حاسم من الأهلي على ضم البرازيلي بيزيرا.. تفاصيل
لا استثناءات.. متحدث التعليم يحسم الجدل حول مواد الهوية بالمدارس الدولية
بدون جمهور.. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي غدا
الأهلي يجهز الشناوي وطاهر وكوكا للمشاركة في المباريات
نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: حريصون على دعم خطة مصر لتطوير المطارات وتوسيع الأسطول
باب المندب يعيد رسم المعادلة.. السعودية في مواجهة 3 سيناريوهات باليمن
مساعد وزير الدفاع اليمني ينتقد أداء الأمم المتحدة ويحذر من تداعيات التصعيد الحوثي
دعاء الساعة الأخيرة يوم الجمعة.. أدعية للرزق والفرج وقضاء الحوائج
خطيب المسجد الحرام: استهداف ميليشيا الحوثي المقدسات الإسلامية والمدن الآمنة نهج إجرامي
استجابة لما تم تداوله.. محافظة الإسماعيلية تتخذ إجراءات عاجلة ضد سائق سيارة قمامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر ووزير الرياضة يبحثان احتياجات أهالي حلايب مع شيوخ القبائل والنواب

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لقاءً موسعًا مع شيوخ وعواقل القبائل والعائلات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمدينة حلايب ،وذلك عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الحميد المجيد، لبحث احتياجات أهالي المنطقة ومطالبهم، ودعم جهود التنمية والخدمات المقدمة لأبناء المناطق الحدودية، بحضور السكرتير العام للمحافظة، ومدير مكتب المحافظ.

واستمع محافظ البحر الأحمر ووزير الشباب والرياضة إلى مطالب أهالي المدينة ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة، وفي مقدمتها التوسع في إنشاء معاهد التعليم الأزهري، وإنشاء مبنى جديد لمركز الشباب، فضلًا عن توفير وحدات بدوية وقطع أراضٍ تلبي احتياجات المواطنين.

كما عبّر عدد من شيوخ القبائل والأهالي عن اعتزازهم وانتمائهم لمصر، مؤكدين دعمهم للدولة وحرصهم على مواصلة جهود التنمية في المناطق الحدودية.

ووجّه محافظ البحر الأحمر بسرعة تقديم طلبات التقنين عبر المنصة المخصصة لذلك، إلى جانب انتداب لجنة من المحافظة لمراجعة ضوابط توزيع الوحدات البدوية، مع حصر أعداد الوحدات وقطع الأراضي المطلوبة، تمهيدًا لدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع أبناء المناطق الحدودية، والاستماع إلى احتياجاتهم ورؤاهم بشأن تطوير الخدمات والأنشطة الرياضية والشبابية.

وأشار الوزير إلى أهمية دور الشباب في دعم جهود التنمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير مزيد من البرامج والأنشطة التي تسهم في تنمية مهارات النشء والشباب، واستثمار طاقاتهم بصورة إيجابية، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجات أبنائها.

البحر الأحمر الغردقة محافظ البحر الأحمر الشباب والرياضة حلايب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

محافظ المنيا والبابا تواضروس

ضيافة الأديرة.. البابا تواضروس يدعو محافظ المنيا والقيادات لتناول فول وشاي في البهنسا

الواقعة

أخدت مقدم ورفضت تغني.. القبض على 3 أشخاص بعد فيديو المطربة جنى المغربية بأشمون

متابعة ملف التعديات

محافظ قنا: تحديث قواعد البيانات لمواجهة التعديات والحفاظ على أراضي الدولة

بالصور

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد