محافظ الجيزة : استبعاد مسئول النظافة في أوسيم وتحويل قيادات للتحقيق

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اليوم بجولة ميدانية بنطاق مركزي أوسيم ومنشأة القناطر وحي الوراق لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف ميدانيًا على حالة النظافة والإشغالات والطرق وأعمال البناء ورصد أوجه القصور لسرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر العام.

ووجّه محافظ الجيزة بتنفيذ حملة مرورية مكثفة أسفل الطريق الدائري بنطاق الوراق وأوسيم لمنع الانتظار العشوائي للسيارات وتحقيق السيولة المرورية وتفتيت الكثافات .



وكلف الأنصاري برفع المخلفات من بؤر تجمعات القمامة بعدد من المناطق من بينها شارع مستشفى أوسيم المركزي ومناطق صيدا وسقيل، وطريق الكورنيش، وقرية الجلاتمة، وطريق المناشي–القيراطيين، وطريق أرض اللواء–صيدا وطريق برطس بنطاق مركزي أوسيم ومنشأة القناطر.

وقرر المحافظ استبعاد نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاع النظافة مع تحويل قيادات مركز ومدينة أوسيم للتحقيق على خلفية ما تم رصده من قصور في مستوى النظافة، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة منظومة النظافة يمثلان أولوية مع ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وعدم السماح بتراكم المخلفات.



ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري بإزالة مقهى مخالف مقام بالطريق العام بطريق سقيل بالقرب من موقف السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة وإزالة مخازن لفرز المخلفات بصورة عشوائية بمناطق صيدا وسعد زغلول بمركز أوسيم، وغلقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على ضرورة التصدي لكافة صور الإشغال والتعدي على الطريق العام.

وكلّف المحافظ بتنفيذ حملة نظافة مكبرة لتحسين مستوى النظافة بمدخل قرية شنباري، ومراجعة ورفع كفاءة أعمال النظافة بقرى الزيدية وبرطس والبراجيل وبشتيل وكافة مداخل القرى بنطاق مركز أوسيم، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان عدم عودة تجمعات المخلفات.



ورصد محافظ الجيزة أعمال بناء مخالفة بعدد من المناطق، من بينها سعد زغلول والقيراطيين وبرطس وزاوية ثابت، موجّهًا بمراجعة موقف المتغيرات المكانية والتراخيص الصادرة للمواقع وفحص موقف أعمال البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها مع استبعاد نائب رئيس المركز بذلك القطاع في حال عدم وجود تراخيص بناء لأي من هذه الحالات .