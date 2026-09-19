قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ملف اللاجئين قنبلة موقوتة.. ولازم نقول للرأي العام هنتعامل معاه ازاي
الولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا في السودان
جيشنا موجود في آخر نقطة.. أحمد موسى: سيناء متسابتش زي ما الخونة بيقولوا والتنمية مستمرة
لازم ناخد بالنا.. أحمد موسى: مخطط إسقاط الدولة المصرية في 2011 مستمر حتى الآن
بدون زيادة.. الأزهر يعلن قيمة مصروفات المعاهد للعام الدراسي 2026-2027
2.6 مليار دولار إيرادات البتروكيماويات.. والصادرات تصل أكثر من 50 دولة
الأرصاد تكشف طقس الأحد| القاهرة 32 درجة.. وشبورة ورياح
محمد صلاح يفتتح التهديف مبكراً لـ طرابزون ضد جالاتا سراي في الدوري التركي
وزير الشباب لـ«صدى البلد»: الرياضة تفتح الطريق أمام ذوي الهمم لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم
خبير أثري يكشف دمى متحركة في مصر القديمة تشبه حركة الروبوت
برلماني: كارت الخدمات الحكومية الموحد يعزز جهود الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين
تنبيه وتحذير وتوعية.. تعليق أحمد موسى على رسائل الرئيس السيسي بحفل الأكاديمية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة : استبعاد مسئول النظافة في أوسيم وتحويل قيادات للتحقيق

الجيزة
الجيزة
أ ش أ

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اليوم  بجولة ميدانية بنطاق مركزي أوسيم ومنشأة القناطر وحي الوراق لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف ميدانيًا على حالة النظافة والإشغالات والطرق وأعمال البناء ورصد أوجه القصور لسرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر العام.
ووجّه محافظ الجيزة بتنفيذ حملة مرورية مكثفة أسفل الطريق الدائري بنطاق الوراق وأوسيم لمنع الانتظار العشوائي للسيارات وتحقيق السيولة المرورية وتفتيت الكثافات .
 

وكلف الأنصاري برفع المخلفات من بؤر تجمعات القمامة بعدد من المناطق من بينها شارع مستشفى أوسيم المركزي ومناطق صيدا وسقيل، وطريق الكورنيش، وقرية الجلاتمة، وطريق المناشي–القيراطيين، وطريق أرض اللواء–صيدا وطريق برطس بنطاق مركزي أوسيم ومنشأة القناطر.
وقرر المحافظ استبعاد نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاع النظافة مع تحويل قيادات مركز ومدينة أوسيم للتحقيق على خلفية ما تم رصده من قصور في مستوى النظافة، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة منظومة النظافة يمثلان أولوية مع ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وعدم السماح بتراكم المخلفات.
 

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري بإزالة مقهى مخالف مقام بالطريق العام بطريق سقيل بالقرب من موقف السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة وإزالة مخازن لفرز المخلفات بصورة عشوائية بمناطق صيدا وسعد زغلول بمركز أوسيم، وغلقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على ضرورة التصدي لكافة صور الإشغال والتعدي على الطريق العام.
وكلّف المحافظ بتنفيذ حملة نظافة مكبرة لتحسين مستوى النظافة بمدخل قرية شنباري، ومراجعة ورفع كفاءة أعمال النظافة بقرى الزيدية وبرطس والبراجيل وبشتيل وكافة مداخل القرى بنطاق مركز أوسيم، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان عدم عودة تجمعات المخلفات.
 

ورصد محافظ الجيزة أعمال بناء مخالفة بعدد من المناطق، من بينها سعد زغلول والقيراطيين وبرطس وزاوية ثابت، موجّهًا بمراجعة موقف المتغيرات المكانية والتراخيص الصادرة للمواقع وفحص موقف أعمال البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها مع استبعاد نائب رئيس المركز بذلك القطاع في حال عدم وجود تراخيص بناء لأي من هذه الحالات .

محافظ الجيزة جولة مركزي أوسيم منشأة القناطر و

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الكلى

أعراض غير متوقعة تكشف حصوات الكلى

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟.. تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أكلات تسبب دهون الكبد.. لماذا يرفض الأطفال الأطعمة الصحية؟

بالصور

أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

درة زروق تحصد جائزة التميز والإبداع من «دير جيست» عن شخصية «ميادة الديناري» في «علي كلاي»

درة زروق
درة زروق
درة زروق

احذر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة.. قد يؤثر على امتصاص الحديد

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

إيمان العاصي تتألق بإطلالة سوداء لافتة في حفل دير جيست.. صور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد