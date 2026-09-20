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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحصين 213 ألف رأس ماشية على مدار ثلاثة أسابيع في الجيزة

تحصين الماشية
تحصين الماشية
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة نتائج أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي تنفذها مديرية الطب البيطري بالجيزة منذ انطلاقها يوم السبت 29 أغسطس 2026 وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض الوبائية.

وأكد محافظ الجيزة  ضرورة استمرار أعمال التحصين وفقًا للبرنامج الزمني المحدد وتكثيف جهود التوعية والإرشاد البيطري للمربين بأهمية التحصين ودوره في الحد من انتشار الأمراض الوبائية وحماية الحيوانات.

وأشار المحافظ إلى أن لجان التحصين التابعة لمديرية الطب البيطري تواصل أعمالها الميدانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث أسفرت نتائج الحملة علي مدار ثلاثة أسابيع عن تحصين نحو 213 ألف رأس ماشية، مع استمرار أعمال اللجان للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين وتحقيق المستهدف من الحملة.

ووجه المحافظ مديرية الطب البيطري بمواصلة أعمال الحملة وتكثيف المرور الميداني، مع التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية لتذليل أي معوقات أمام لجان التحصين، وضمان الوصول إلى المربين بمختلف القرى والمراكز، بما يسهم في تحقيق المستهدف من الحملة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة استمرار أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين بمختلف قرى ومراكز المحافظة مشيرًا إلى أن اللجان البيطرية تواصل تنفيذ أعمال التحصين الميداني، إلى جانب تقديم التوعية والإرشادات اللازمة للمربين حول أهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض الوبائية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

تحصين الماشية محافظة الجيزة الطب البيطري بالجيزة

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