محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس حي بولاق لقطاع النظافة وآخرين.. لهذا السبب

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، جولة مفاجئة بعدد من الشوارع والمحاور الحيوية بنطاق حي بولاق الدكرور والعجوزة للوقوف على مستوى النظافة ورصد الإشغالات والتعديات على الطريق العام ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما كلّف المحافظ ، بإخلاء مخزن لفرز المخلفات بصورة عشوائية بشارع الشوريجي، وغلقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مواجهة الأنشطة غير المرخصة التي تتسبب في تراكم المخلفات وتشوه المظهر العام.

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري، هيئة النظافة والتجميل برفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة بمنطقة نزلة بهجت، ومنطقة توفيق الجندي، وشارع ترعة عبد العال واسفل محور صفط اللبن وشارع العشرين ومنطقة أبو قتادة وشارع فيصل مع مراجعة مستوى النظافة بتلك المناطق ومنع عودة تجمعات المخلفات.

وقرر المحافظ، استبعاد نائب رئيس حي بولاق الدكرور لقطاع النظافة ومشرف النظافة بهيئة النظافة والتجميل المسئول عن القطاع بسبب ما تم رصده من قصور في مستوى النظافة مؤكدًا ضرورة تحمل المسؤولين مسؤولياتهم والتعامل الفوري مع أوجه القصور.

كما كلّف المحافظ، حي بولاق الدكرور بغلق وتشميع مقهى متعدٍ على حرم الطريق العام بشارع ترعة عبد العال ، ومحل لبيع زيوت سيارات لإعاقة الحركة المرورية ، مع تحرير محضر بيئي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري، على رئيس حي بولاق الدكرور بسرعة إزالة الحواجز والأوتاد الحديدية والأحجار وكافة الوسائل المستخدمة في حجز أماكن انتظار للسيارات، وخاصة من الجزيرة الوسطى بشارع ترعة عبد العال ومن أمام المحال التجارية بما يضمن استعادة الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية.