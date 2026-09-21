عبوة قديمة أم حديثة.. تفاصيل انفجار آلية هندسية لجيش الاحتلال شمال غزة

تعرضت آلية هندسية غير مأهولة تابعة للجيش الإسرائيلي لانفجار عبوة ناسفة قبل قليل في شمال قطاع غزة، وفقا لما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ولم تسفر الحادثة عن أي إصابات، بحسب بيان لجيش الاحتلال.

الحادث قرب الخط الأصفر

كما ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت، أن جرافة عسكرية من طراز D9 تابعة للجيش الإسرائيلي اصطدمت بعبوة ناسفة قرب الخط الأصفر في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

عبوة قديمة أم حديثة

ولم يتضح بعد ما إذا كانت العبوة قديمة، أو زُرعت قبل سريان وقف إطلاق النار، أو حديثة الزرع.

ويجري جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقاً في الحادث

غارات إسرائيلية ردا على الحادث

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بشن غارات إسرائيلية على مدينة غزة قبل قليل، على ما يبدو رداً على القنبلة.