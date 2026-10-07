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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات استثنائية وميزات متطورة ..إليك أفضل سماعة أذن ورأس في الأسواق

سماعات هواوي فري بادز 6
سماعات هواوي فري بادز 6
لمياء الياسين

تجمع بين عزل الضوضاء الذكي، والبطارية طويلة الأمد، والنقاء الفائق. إليك أفضل سماعة أذن ورأس في الأسواق بمواصفات استثنائية وميزات متطورة 

سماعات سوني WH-CH720N
 

أضافت شركة سوني خيارات ألوان جديدة لسماعات الرأس اللاسلكية WH-CH720N وWH-CH520. يتوفر كلا الطرازين الآن باللون الوردي الباستيل، بينما تضيف WH-CH520 أيضًا خيارًا باللون الأصفر. 

أما عن أبرز ميزات سماعة سوني فهي سماعة رأس لاسلكية لكلا الطرازين فهي تُوضع فوق الأذن، مزودة بخاصية إلغاء الضوضاء ، وتعمل بمعالج سوني V1. 

تتضمن سماعات الرأس مشغلات ديناميكية بقطر 30 مم، وتستخدم تقنية DSEE لتحسين جودة الصوت كما يسمح بإجراء محادثات دون الحاجة إلى إزالة سماعات الرأس. 

سماعات الرأس

تتميز سماعات الرأس بتقنية Precise Voice Pickup لتحسين وضوح الصوت أثناء المكالمات. تُتحكم الأزرار الموجودة على وسادات الأذن في التشغيل ومستوى الصوت وخاصية إلغاء الضوضاء 

 على الجانب الآخر تدعم السماعات تقنية  بلوتوث  5.2، وإمكانية الاتصال بجهازين في آن واحد.

 يصل عمر البطارية إلى 50 ساعة بدون خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، و35 ساعة مع خاصية إلغاء الضوضاء النشطة. كما تدعم الشحن السريع.

سماعات رأس لاسلكية
 

أما عن  الميزات الآخر في سماعة الرأس طراز  WH-CH720N فهي  تُوضع على الأذن، بتصميم مدمج، وطوق رأس قابل للتعديل، ووسادات أذن ناعمة. كما تتميز بمحركات 30 مم وتقنية DSEE.

 يمكن تخصيص إعدادات الصوت عبر تطبيق سماعات سوني. يدعم الميكروفون المدمج المكالمات بدون استخدام اليدين واستخدام المساعد الصوتي.

أما عن عمر البطارية فقد يصل إلى 50 ساعة و يبلغ سعر سماعات سوني حوالي   149.99 دولارًا أمريكيًا  وهو متاح للطلب المسبق باللون الوردي والألوان المتوفرة سابقًا 

ويأتي سعر سماعة الرأس طراز  WH-CH520 هو 59.99 دولارًا أمريكيًا (99.99 دولارًا كنديًا)، وهي متاحة للطلب المسبق باللونين الوردي والأصفر، بالإضافة إلى خيارات الألوان المتوفرة حاليًا. 

سماعة Watch Fit 4 Pro

 بألوان جديدة مذهلة من المتوقع تأتي  سماعات هواوي فري بادز 6 بميزات مفيدة، والآن تُضيف إليها إيماءة حركة رأس جديدة و تُطلق الشركة أول تحديث لها، مما يُسهّل بعض المهام أكثر من أي وقت مضى.

أما عن أبرز ميزات سماعة هواوي فري بادز 6  فهي تُعد إيماءة حركة الرأس والتي تعد ميزةً مهمةً في سماعات هواوي فري بادز 6 فهي تعمل بخوارزمية ذكاء اصطناعي تكتشف حركة رأس المستخدم تلقائيًا وبناءً على حركة الرأس ذهابًا وإيابًا، يُمكنك الرد على المكالمة أو إنهاؤها حسب الحاجة.

وتأتي السماعات مقاومة للماء والاتربة  بجانب دعم الاتصال بجهازين كما تأتي السماعة مزود أيضا بمحرك ديناميكي رباعي مغناطيسي مقاس 11 ملم بجانب خاصية الغاء الضوضاء ومقاومة الماء والاتربة بحسب تصنيف IP54 وذلك بجانب محرك ديناميكي رباعي مغناطيسي مقاس 11 ملم

سماعات هواوي فري بادز 6


أما عن ميزات الشحن فتأتي السماعات بميزات شحن تمنح 4 ساعات من الاستخدام وذلك بعد 10 دقائق فقط من الشحن إضافة إلى أنه تدوم البطارية حتى 35 ساعة في علبة الشحن كما  تدوم 8 ساعات من التشغيل في حالة الشحنة الواحدة

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