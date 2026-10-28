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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر فيراري لوتشي الكهربائية في السعودية

فيراري لوتشي الكهربائية
فيراري لوتشي الكهربائية
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري لوتشي الكهربائية، وتنتمي لوتشي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتعتبر السيارة ذات الأبواب الأربعة ضمن أغلى موديلات العلامة الإيطالية .

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة 

محرك فيراري لوتشي الكهربائية

تحصل سيارة فيراري لوتشي علي قوتها من 4 محركات كهربائية، وتنتج قوة 1050 حصان، وتتسارع من 0 إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 310 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 122 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل ببنيه كهربائية بجهد 800 فولت، وتوفر مدى قيادة 530 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة 

مواصفات فيراري لوتشي الكهربائية

تعتبر سيارة فيراري لوتشي الكهربائية أول سيارة من الشركة بـ خمسة مقاعد، وصمم الهيكل والمقصورة بالتعاون مع مجموعة LoveFrom، وتتميز بأبواب تفتح من المنتصف، وباب خلفي يرفع للأعلى، وبها نظام تعليق نشط وتوجيه رباعي وتوجيه عزم الدوران.

سعر فيراري لوتشي الكهربائية

يصل سعر سيارة فيراري لوتشي الكهربائية في سوق السيارات السعودي إلي 2 مليون و 103 ألف ريال سعودي .

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة 

نبذة عن فيراري لوتشي الكهربائية

فيراري لوتشي هي أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ شركة فيراري الإيطالية، وتم الكشف عنها رسميًا في مايو 2026، ومعنى الاسم:لوتشي تعني باللغة الإيطالية "الضوء".

وصممت لوتشي بالتعاون مع مجموعة LoveFrom الإبداعية التي تأسست بقيادة جوني آيف ومارك نيوسون، وتعد أول طراز لـ فيراري يضم 5 مقاعد بأربعة أبواب تفتح من المنتصف.

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة 

ويشمل التصميم في سيارة  فيراري لوتشي الكهربائية استخدام 75% من الألومنيوم المعاد تدويره في الهيكل .

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