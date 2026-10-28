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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء 2888 سيارة لوسيد آير لهذا السبب ؟

استدعاء سيارة لوسيد آير الكهربائية
استدعاء سيارة لوسيد آير الكهربائية
إبراهيم القادري

أعلنت شركة لوسيد عن استدعاء لعدد من طرازاتها من سيارة لوسيد آير من موديل 2023 حتي مويل 2026، وتنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، ويصل عدد الإصدارات التي سيتم استدعاءها إلي 2888 سيارة .

استدعاء سيارة لوسيد آير الكهربائية 

أهمية استدعاء لوسيد آير

تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

استدعاء سيارة لوسيد آير الكهربائية 

سيارات لوسيد آير التي سيتم استدعائها

كشفت وزارة التجارة عن استدعاء عدد  2888 سيارة لوسيد آير من موديل 2023 حتي موديل 2026 .

سبب استدعاء سيارات لوسيد آير

وجاء ذلك الاستدعاء بسبب خلل في الدائرة الكهربائية للإضاءة الخارجية قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها وتعطل ضوء الفرامل أو الإضاءة الأمامية، مما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق أو وقوع حادث.

استدعاء سيارة لوسيد آير الكهربائية 

وجدير بالذكر ان الوزارة دعت مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة السيارات والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

نبذة عن سيارة لوسيد آير

سيارة لوسيد إير هي سيارة سيدان رياضية فاخرة كهربائية بالكامل تنتجها شركة لوسيد موتورز الأمريكية، وتصمم في كاليفورنيا بينما يجري، وتجميع أجزاء منها وتوافرها في أسواق إقليمية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .

استدعاء سيارة لوسيد آير الكهربائية 

وتولد الفئات المختلفة قوة تتراوح من الطرازات الأساسية وصولاً إلى إصدارات عالية الأداء تصل قوتها إلى 1234 حصان في بعض النسخ مثل "سافاير" (Sapphire).

استدعاء سيارة لوسيد آير الكهربائية 

وتتسارع لوسيد آير من الصفر إلى 100 كم/ساعة في أوقات قياسية تبدأ من نحو 2.0 إلى 3.6 ثانية حسب الفئة، وتوفر بطاريتها مدى قيادة طويل يصل حتى 839 كم/ساعة بشحنة واحدة، وتدعم الشحن السريع حيث يمكن شحن مسافة تصل إلى 400 كم/ ساعة في غضون 15 دقيقة فقط عبر بنية كهربائية عالية الجهد .

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