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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بوتين: روسيا تعزز استثماراتها في أفريقيا وتدعم التعاون الاقتصادي بالعملات الوطنية

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
محمد البدوي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تمتلك فرصًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري وتدفقات رؤوس الأموال بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية في دعم الشراكة الروسية الأفريقية.

القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية

جاء ذلك خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تناول بوتين آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا ودول القارة الأفريقية، والفرص المتاحة لتوسيع التعاون في مختلف القطاعات.

وأوضح الرئيس الروسي أن الربط بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتيح فرصًا إضافية لزيادة تدفقات السلع ورؤوس الأموال، لافتًا إلى أن نظام التفضيلات التعريفية العامة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يوفر تسهيلات وامتيازات للمصدرين الأفارقة عند دخول منتجاتهم إلى أسواق دول الاتحاد.

تطوير مشروعات استثمارية كبرى

وأشار بوتين إلى أن العديد من الشركات الروسية تنفذ وتعمل على تطوير مشروعات استثمارية كبرى في أفريقيا، تشمل قطاعات الطاقة والطاقة النووية السلمية والتعدين واستكشاف المعادن والثروات الطبيعية، إلى جانب الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وشدد على أن دوائر الأعمال الروسية تستهدف تعزيز التعاون مع الشركاء الأفارقة على أساس الإخلاص والاحترام المتبادل، موضحًا أن الاستثمارات الروسية تسهم في دعم الاقتصادات الأفريقية وتوفير فرص عمل جديدة للسكان المحليين، من خلال إقامة المشروعات والاستعانة بالشركات المحلية في تنفيذها.

تمويل وتنفيذ البرامج الإنسانية

وأضاف الرئيس الروسي أن الشركات الروسية تحرص على تحمل مسؤولياتها الاجتماعية في الدول الأفريقية، والاهتمام بظروف العاملين وأسرهم، فضلًا عن المشاركة في تمويل وتنفيذ البرامج الإنسانية، مع احترام الخصوصية السياسية الداخلية للدول الشريكة.

وأكد بوتين أن تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين روسيا والدول الأفريقية من شأنه دعم تطوير آليات التسوية المالية والتحويلات بين الجانبين، من خلال الاستفادة من استخدام العملات الوطنية، بما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي المشترك.

الرئيس الروسي بوتين روسيا

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