اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن "الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وكان قد التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وعددًا من أعضاء الرابطة وكبار المستثمرين القطريين، بمقر الرابطة في العاصمة الدوحة، وذلك ضمن فعاليات مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي الذي تنظمه الأونكتاد، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات القطرية بالسوق المصرية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية البناء على التطور الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية، وتعظيم الاستفادة من نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، بما يدعم توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وشدد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري القطري، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل الشركات المتوسطة إلى جانب المجموعات الاستثمارية الكبرى.

مصر تمتلك مقومات تنافسية

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق حول العالم.

ودعا الشركات القطرية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وإقامة مشروعات صناعية ولوجستية تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

واستعرض الدكتور محمد فريد جهود الدولة المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المصرية، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، والتوسع في التحول الرقمي للخدمات الاستثمارية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب تيسير الإجراءات المرتبطة بالاستثمار العقاري.



وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة بتوسيع نطاق التنمية في مختلف المحافظات، وتعزيز الاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات المصرية، وتعميق الروابط الاقتصادية مع الشركاء الدوليين. وفي هذا السياق، تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، حيث أكد أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفندقية والسياحية، وتطوير الأطر المنظمة للاستثمار العقاري بما يعزز تنافسية السوق المصرية وقدرتها على استقطاب استثمارات جديدة.

ومن جانبهم، استعرض أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين تجاربهم الاستثمارية القائمة في مصر، وأعربوا عن اهتمامهم بالتوسع في عدد من القطاعات، تشمل السياحة والفنادق والتطوير العقاري والصناعة والخدمات المالية والتكنولوجيا، إلى جانب بحث فرص التعاون مع الشركات المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم والصحة، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين عن تقديرهم للجهود المبذولة لتطوير مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدين اهتمامهم بمواصلة التنسيق مع الجانب المصري، والعمل على تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات القائمة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.