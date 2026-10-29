سعيد الزنط: التعامل بالعملات المحلية يعزز التبادل التجاري بين مصر وروسيا

أكد سعيد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية، أهمية التوسع في استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين مصر وروسيا، باعتباره أحد الخيارات المتاحة لتقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات الدولية، في ظل التحديات التي تواجه عددًا من الدول.

وأوضح الزنط، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن مصر بدأت التوسع في إبرام صفقات تجارية متكافئة والبحث عن عملات بديلة لتسوية المعاملات مع بعض الدول، لافتًا إلى إمكانية إجراء التعاملات التجارية مع روسيا باستخدام الروبل والجنيه المصري بدلًا من الدولار.

وشدد على أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية وبناء علاقات دولية متوازنة تقوم على المصالح المتبادلة، بما يتيح لمصر توسيع تعاونها مع القوى الدولية المختلفة والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية، دون الاعتماد على طرف واحد.