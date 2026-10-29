أحمد دياب يكشف أرقام التبادل التجاري بين مصر وروسيا وأهمية محطة الضبعة

كشف الإعلامي أحمد دياب أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال عام 2025، وفق الأرقام التي عرضها، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى روسيا سجلت نحو 5.7 مليار دولار.

وأوضح دياب أن مصر استوردت 4.3 مليون طن من القمح الروسي خلال العام نفسه، مؤكدًا أهمية التعاون بين البلدين في ملف الأمن الغذائي، في ظل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التبادل التجاري.

ولفت إلى أن التعاون المصري الروسي يمتد إلى قطاع الطاقة، من خلال مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع شركة روساتوم، مشيرًا إلى أهمية المشروع في دعم قطاع الطاقة المصري وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.