قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السودان يتهم إثيوبيا باستخدام مطار أصوصا لإطلاق مسيّرات الدعم السريع.. ويحتفظ بحق الرد
وزير الخارجية ونظيره الأرميني يبحثان بالمنامة تعزيز العلاقات الثنائية
عراقجي يحدد موقف طهران من رسالة فانس.. إيران تحدد شروطها قبل استئناف المفاوضات مع واشنطن
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس بالدوري الإسباني
9 عقود على طاولة حسام الزناتي فور توليه منصبه في الزمالك
حرب إلكترونية في مضيق هرمز.. هل نجحت إيران في اختراق طائرة أمريكية مسيرة والاستيلاء على أسرارها؟
وزير الخارجية لنظيره البحرينى: أمن دول الخليج أحد ثوابت الأمن القومي المصري
سعر الدولار في البنوك الآن
وزير الخارجية يجدد رفض القاهرة المساس بأمن الخليج كأحد ثوابت الأمن القومي المصري
الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً حوثياً في جبهة حيفان.. تطورات ميدانية جديدة جنوب تعز
حكم السواك في الإسلام.. اعرف 5 مواقف يستحب استعماله فيها
الأرصاد: استمرار الارتفاع الطفيف بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد حتى الأربعاء المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر سيتي
تشكيل مانشستر سيتي
إسراء أشرف

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة برايتون، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم، السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتمد مانشستر سيتي على قوته الهجومية بقيادة النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يتقدم ثلاثي الهجوم إلى جانب جيريمي دوكو وإليمان نداي، بينما يتولى جيانلويجي دوناروما حراسة المرمى.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماتيوس نونيز، يوشكو جفارديول، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف.

الوسط: أيوب بوعدي، إليوت أندرسون، إنزو فرنانديز.

الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند، إليمان نداي.

 

تشكيل برايتون أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

الدفاع: كوستينيا، أوليفييه بوسكالي، خيما أندريس، لوكا فوسكوفيتش، لويس دانك، ماكسيم دي كويبر.

الوسط: دييجو جوميز، باسكال جروس، ياسين عياري.

الهجوم: شارالامبوس كوستولاس.

ويدخل مانشستر سيتي المواجهة بحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات، بعد خسارته أمام أستون فيلا بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية، وهي الهزيمة الأولى للفريق في المسابقة هذا الموسم.

ويتطلع الفريق السماوي إلى حصد النقاط الثلاث لتجنب الابتعاد عن صراع الصدارة، خاصة مع تساويه في رصيد 21 نقطة مع أرسنال، ما يزيد من أهمية مواجهة برايتون.

وتجددت المواجهة بين الفريقين بعد لقائهما الأخير في كأس الرابطة الإنجليزية، والذي انتهى بالتعادل 2-2، قبل أن يحسم مانشستر سيتي تأهله إلى الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

في المقابل، يسعى برايتون لاستغلال عاملي الأرض والروح المعنوية لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما خسر أمام ليفربول بهدفين دون رد في الدوري، ثم ودع كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

مانشستر سيتي هالاند تشكيل مانشستر سيتي تشكيل برايتون برايتون الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

أسعار البيض

مفاجأة في أسعار البيض.. كم سجل سعر الكرتونة للمستهلك؟

ترشيحاتنا

حديثي الولادة

طبيب يكشف كيفية حماية حديثي الولادة من نزلات البرد

شعرية بالمهلبية

طريقة عمل شعرية بالمهلبية بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تنظم الأم مواعيد نوم الأطفال والاستيقاظ للمدرسة؟.. وعلامة تظهر في بداية هبوط عضلة القلب

بالصور

يمكن علاجه في مراحله المبكرة.. 10 نصائح غذائية تساعد على تقليل الدهون وحماية الكبد

الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني

نشرة المرأة والمنوعات| كيفية حماية حديثي الولادة من نزلات البرد.. هل يعود سرطان الثدي بعد العلاج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد