هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة برايتون، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم، السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتمد مانشستر سيتي على قوته الهجومية بقيادة النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يتقدم ثلاثي الهجوم إلى جانب جيريمي دوكو وإليمان نداي، بينما يتولى جيانلويجي دوناروما حراسة المرمى.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماتيوس نونيز، يوشكو جفارديول، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف.

الوسط: أيوب بوعدي، إليوت أندرسون، إنزو فرنانديز.

الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند، إليمان نداي.

تشكيل برايتون أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

الدفاع: كوستينيا، أوليفييه بوسكالي، خيما أندريس، لوكا فوسكوفيتش، لويس دانك، ماكسيم دي كويبر.

الوسط: دييجو جوميز، باسكال جروس، ياسين عياري.

الهجوم: شارالامبوس كوستولاس.

ويدخل مانشستر سيتي المواجهة بحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات، بعد خسارته أمام أستون فيلا بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية، وهي الهزيمة الأولى للفريق في المسابقة هذا الموسم.

ويتطلع الفريق السماوي إلى حصد النقاط الثلاث لتجنب الابتعاد عن صراع الصدارة، خاصة مع تساويه في رصيد 21 نقطة مع أرسنال، ما يزيد من أهمية مواجهة برايتون.

وتجددت المواجهة بين الفريقين بعد لقائهما الأخير في كأس الرابطة الإنجليزية، والذي انتهى بالتعادل 2-2، قبل أن يحسم مانشستر سيتي تأهله إلى الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

في المقابل، يسعى برايتون لاستغلال عاملي الأرض والروح المعنوية لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما خسر أمام ليفربول بهدفين دون رد في الدوري، ثم ودع كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح.