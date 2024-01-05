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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد أولى حلقاته على نتفليكس .. تفاصيل تحضير سعيد الماروق لمسلسل الدولة العميقة

مسلسل الدولة العميقة
مسلسل الدولة العميقة

خاض المخرج سعيد الماروق تجربة إخراجية جديدة بمسلسل «الدولة العميقة»، الذي يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، ويعد العمل فكرته مختلفة بشكل عام إذ ينتمي لنوعية الدراما «البوليسية»، وأحداثه تدور في عدة دول.

 

مسلسل الدولة العميقة

وبدأ عرض مسلسل الدولة العميقة أمس، بعدما حقق نجاحًا عندما عُرض على إحدى المنصات قبل «نتفليكس»، خاصةً في دول الخليج، إذ تصدر التريند في السعودية والكويت.

واحتوت الحلقة الأولى لمسلسل الدولة العميقة على العديد من الأحداث المثيرة، إذ بدأ المسلسل بإيقاع سريع بعدما استُشهد أحد الطيارين وهو يقود الطائرة، وتورط ضابط الأمن القومي في الأمر وحاليًا يسع ضابطي استخبارات لتبرئته، والحلقات المُقبلة ستكشف مزيدًا من التفاصيل.

ويحتوي مسلسل الدولة العميقة، على عدد من الأحداث المثيرة في الحلقات المُقبلة، حيث من المقرر أن تقود الأدلة الضابطين إلى كوبا، وهناك يكتشفان مؤامرة ذكية.

ويضم مسلسل الدولة العميقة عدد كبير من الفنانين، ومنهم بشار الشطي وخالد المظفر وفيصل العميري وروان بن حسين وفهد عبدالمحسن ويعقوب عبدالله وخالد البريكي وزينب بهمن، وممثلين من فرنسا وكوبا وتركيا، كما شارك في المسلسل سعد الفرج وجاسم النبهان وتولى إخراج العمل المخرج سعيد الماروق وتولى الكتابة فيصل البلوشي.

وكشفت الشركة المنتجة للعمل تفاصيله، إذ تم تصويره في ثلاث بلاد وهم كوبا ولبنان وتركيا والكويت، ونافس المسلسل في التصويت على المسلسلات المفضلة في جوائز صناع الترفيه «Joy Awards» الذي يقام حفل الإعلان عنها في العاصمة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

أعمال المخرج سعيد الماروق

سعيد الماروق، تعاون مع الفنان تامر حسني، في 2019، إذ أخرج له فيلم «الفلوس»، بطولة زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي.

كما بدأ الماروق مشواره، من خلال فيلم «365 يوم سعادة» بطولة الفنان أحمد عز، والذي عُرض في 2011، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، مي كساب، صلاح عبدالله، لطفي لبيب، وغيرهم، والعمل من تأليف يوسف معاطي.

مسلسل الدولة العميقة
مسلسل الدولة العميقة
مسلسل الدولة العميقة
مسلسل الدولة العميقة
مسلسل الدولة العميقة
مسلسل الدولة العميقة
مسلسل الدولة العميقة
مسلسل الدولة العميقة
مسلسل الدولة العميقة
مسلسل الدولة العميقة
مسلسل الدولة العميقة
مسلسل الدولة العميقة
الدولة العميقة مسلسل الدولة العميقة سعيد الماروق المخرج سعيد الماروق أعمال المخرج سعيد الماروق

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