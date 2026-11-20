كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحركات إدارة الكرة بالنادي لفتح ملف تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية.

محمد هاني يرحب بتجديد عقده مع الأهلي ويحدد موعدًا لحسم الملف

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن إدارة الأهلي جسّت نبض محمد هاني بشأن عقد جلسة خلال الفترة المقبلة لمناقشة تفاصيل تجديد عقده، ومعرفة موقفه من الاستمرار داخل القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن محمد هاني رحب بفكرة عقد جلسة لحسم ملف التجديد، لكنه أبدى تفضيله تأجيل الاجتماع إلى ما بعد مباراة بيراميدز المقبلة، حرصًا على مصلحة الفريق، ومن أجل التركيز بشكل كامل في المواجهة المرتقبة التي تمثل أهمية كبيرة في مشوار الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن هناك توافقًا مبدئيًا بين الطرفين بشأن فتح الملف، على أن تشهد الفترة عقب مباراة بيراميدز تحركات أكثر جدية لحسم تفاصيل العقد الجديد، بما يضمن استمرار اللاعب مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.