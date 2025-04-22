فوائد صحية غير متوقعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأسود؟

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن التوت الأسود.

وكتب شعبان على صفحته "يمنع جلطات القلب ووقاية من تصلب الشرايين.

تابع شعبان أن موسم التوت قصير جدا مثل المشمش



فوائد التوت الأسود لصحة القلب

الوقاية من الجلطات وتصلب الشرايين:

خفض ضغط الدم:

تقليل الكوليسترول الضار:

تنشيط الدورة الدموية: يساعد التوت في تحسين تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية، مما يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

فوائد إضافية للتوت الأسود

إلى جانب فوائده للقلب، يحتوي التوت الأسود على مضادات أكسدة قوية تساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان