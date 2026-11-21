وضع قانون رعاية المريض النفسي ضوابط قانونية لحماية الأشخاص من إساءة استخدام البلاغات المتعلقة بالإصابة بالأمراض النفسية، مؤكدًا عدم جواز اتهام أي شخص بالإصابة بمرض نفسي على خلاف الحقيقة وبسوء قصد.

ونصت المادة 46 على معاقبة كل من يقدم بلاغًا كاذبًا بسوء نية إلى إحدى الجهات المختصة، يتضمن اتهام شخص بالإصابة بمرض نفسي على خلاف الحقيقة، بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مواجهة البلاغات الكاذبة

ولم تقتصر الحماية القانونية على مواجهة البلاغات الكاذبة، بل امتدت إلى ضمان قيام الجهات المختصة بدورها الرقابي، حيث يعاقب القانون كل من يمنع المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يفوضه من إجراء التفتيش المقرر قانونًا.

كما تشمل العقوبات رفض تقديم المعلومات التي تطلبها الجهات المختصة أو المفتشون لأداء مهامهم، أو تقديم معلومات غير صحيحة مع العلم بذلك.

وتأتي هذه الضوابط في إطار حماية حقوق المرضى النفسيين، وضمان عدم إساءة استخدام الإجراءات القانونية المرتبطة بالتشخيص أو الدخول والعلاج الإلزامي.