أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نجاح المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بفرع دمنهور، التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، في اجتياز زيارة التقييم الدورية التي أجراها فريق المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، تمهيدًا لتجديد اعتماده الدولي وفقًا للمواصفة القياسية العالمية ISO/IEC 17025:2017.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، في إطار خطة الوزارة لتطوير المعامل المرجعية ورفع كفاءتها، بما يسهم في ضمان سلامة الغذاء وحماية الثروة الداجنة في مصر.

وقالت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن فريق «إيجاك» أشاد بكفاءة المعمل والتزامه بأعلى معايير الجودة منذ حصوله على الاعتماد لأول مرة عام 2009، خلال زيارة التقييم.

وأوضحت مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية أنه تمت الموافقة على تجديد الاعتماد وزيادة نطاق الاختبارات المعتمدة من 5 إلى 7 اختبارات، بعد إضافة اختبارين جديدين للكشف عن فيروس إنفلونزا الطيور (H9) وفيروسات إنفلونزا الطيور (Common)، باستخدام تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR).

وأشارت "عيد" إلى أن الاختبارات الخمسة التي جرى تجديد اعتمادها تشمل العد البكتيري الكلي، وعدّ الميكروب العنقودي الذهبي، وعدّ مجموعة الميكروبات القولونية، وعزل ميكروب السالمونيلا، والكشف عن فيروس إنفلونزا الطيور (H5) باستخدام تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR).

وأشادت مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، بجهود الباحثين والعاملين بالمعمل، مؤكدة أن اجتياز التقييم وزيادة عدد الفحوصات المعتمدة يعززان الثقة في جودة وسلامة المنتجات الداجنة بمحافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.

وأضافت أن هذا الإنجاز يرسخ مكانة المعمل باعتباره مرجعية أساسية في مجال الرقابة البيطرية، ويدعم الاقتصاد الزراعي من خلال تقديم خدمات فحص دقيقة وموثوقة تسهم في حماية الثروة الداجنة من الأمراض الوبائية، وضمان سلامة الغذاء للمستهلك المصري، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.