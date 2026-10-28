أخبار التوك شو| «اسأل حصين» يقدم الفتوى بـ9 لغات بدعم أبو العينين.. وأحمد موسى: الإخوان يسعون لإشعال الفتن.. وتحذير من وصول النفط إلى 250 دولارًا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

بدعم النائب محمد أبو العينين.. أحمد موسى: «اسأل حصين» يقدم الفتوى الموثوقة بـ9 لغات على صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية مشروع «حصين» الذي تتبناه دار الإفتاء المصرية، بدعم من النائب محمد أبو العينين، مشيرًا إلى إطلاق برنامج جديد على قناة صدى البلد بعنوان «اسأل حصين»، للرد على تساؤلات الجمهور بشأن الفتاوى الدينية من خلال علماء متخصصين، وبـ9 لغات.

النائب محمد أبو العينين: سأوصي أبنائي بمواصلة دعم مشروع «حصين» إلى يوم القيامة

وجه النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، التحية لدار الإفتاء والمفتي وكل من فكروا في فلسفة مشروع «حصين» الذي تتبناه دار الإفتاء المصرية.

أحمد موسى: نتنياهو يحاول حشد الناخبين والتشكيك في الانتخابات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الانتخابات الإسرائيلية تشهد منافسة قوية، مشيرًا إلى أن التوقعات حتى الآن ترجح هزيمة بنيامين نتنياهو، في ظل محاولاته حث الناخبين على المشاركة وتمديد التصويت حتى الساعة العاشرة مساء، إلى جانب التشكيك في سير العملية الانتخابية.

أحمد موسى: كل إسرائيلي هو نتنياهو ومافيش فرق

أكد الإعلامي أحمد موسى، أننا مهتمين بمن يحكم اسرائيل لان جميعهم مجرمين حرب، مضيفا أن نتنياهو يستنجد المؤشرات تتجه نحو هزيمة نتيناهو في الانتخابات الاسرائيلية، ويطالب بتمديد التصويت في الانتخابات إلى 10 مساءا".

أحمد موسى: الإخوان مجرمون ويسعون لإشعال الفتن في كل مكان بالعالم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان تمثل مصدرًا لإثارة الأزمات والفتن، مشيرًا إلى أن مواقف الجماعة وتحركاتها تثير مشكلات في عدد من الدول، ومشددًا على أن العالم العربي يقف ضدها.

حسام بدراوي: الناس صاحبة الكلمة الفصل في اختيار من يصلح للقيادة

أكد الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي البارز، أن الدستور وضع الشروط جيدة وكافية لاختيار رئيس مصر، مضيفة أن :"الناس صاحبة الكلمة الفصل في اختيار من يصلح للقيادة".

عضو اتحاد المقاولين: 80% من المواطنين يحتاجون إلى الإسكان الاجتماعي والمتوسط

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الإسكان الاجتماعي والمتوسط يمثلان جوهر أزمة السكن في مصر، مشددًا على ضرورة التوسع في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تستهدف تلبية احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

الإسكان الاجتماعي: الوحدات الجاري تنفيذها مع مطورين عقاريين كاملة التشطيب بمساحة 90 متر

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء المزيد من الوحدات السكنية في الفترة المقبلة .

إعلام إسرائيلي: الإقبال على التصويت في الانتخابات بلغ نحو 45% حتى الآن

أفاد إعلام إسرائيلي، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات بلغت نحو 45 % حتى الآن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

خبير سياسي: تجدد المواجهة العسكرية بين أمريكا وإيران وتوسعها يرفع النفط لـ250 دولارًا

حذر الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، من التداعيات الاقتصادية المحتملة لتجدد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى احتمال ارتفاع سعر برميل النفط الخام إلى 250 دولارًا، إلى جانب تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد الغذائي وارتفاع معدلات التضخم في إيران.

التعليم العالي: «دولة الابتكار» مشروع طموح لدعم شباب الجامعات والبحث العلمي

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مشروع «دولة الابتكار» يُعد أحد المشروعات الطموحة لدعم الابتكار والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى طرح المشروع خلال منتدى مصر، في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد الوطني.