حسام بدراوي: الناس صاحبة الكلمة الفصل في اختيار من يصلح للقيادة

أكد الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي البارز، أن الدستور وضع الشروط جيدة وكافية لاختيار رئيس مصر، مضيفة أن :"الناس صاحبة الكلمة الفصل في اختيار من يصلح للقيادة".

وأضاف الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي البارز، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشعب يختار القائد في اطار قواعد دستورية، متابعا أن "لا تستطيع تعديل مواد في الدستور تأسيسية لوجود الأمة.

وأشار إلى أن لا تستطيع ان تستثني سلطة حاكمة لانها تطبق الدستور.. اتمنى ان يعين الرئيس السيسي ثلاث نواب مختلفين".