"مقاومة الجدار والاستيطان" : 13 اعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في 4 محافظات

نفذ جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم /الثلاثاء/، 13 اعتداء في 4 محافظات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال الفترة من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، استهدفت قاطفي الزيتون وأراضيهم وممتلكاتهم الزراعية.



وشملت الاعتداءات، بحسب بيان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الذى نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إصابة مزارعين ومتضامنين، واعتقال مواطن واحتجاز آخرين، والاعتداء بالضرب، وسرقة المحاصيل ومعدات القطاف، وتخريب المركبات، ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة وسط أراض مزروعة بالزيتون.



وشددت الهيئة على أن استهداف المزارعين حتى في الأراضي المحاذية لمنازلهم، واحتجازهم والاعتداء عليهم بحماية قوات الاحتلال، يعكس سياسة تهدف إلى تقويض الوجود الزراعي الفلسطيني وخلق بيئة طاردة لأصحاب الأرض.



وحذرت من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بتحويل الحرمان الموسمي من القطاف إلى إقصاء دائم عن الأراضي ومصادر الرزق، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاعتداءات ومساءلة مرتكبيها وضمان حماية المزارعين وحقهم في الوصول الآمن إلى أراضيهم.

إ ى/س ا م ي