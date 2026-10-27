الإسكان الاجتماعي: الوحدات الجاري تنفيذها مع مطورين عقاريين كاملة التشطيب بمساحة 90 متر

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء المزيد من الوحدات السكنية في الفترة المقبلة .



وقالت مي عبد الحميد في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"،:" تم توقيع اتفاقيات مع 13 مطور عقاري ووضعنا حوافز جيدة لشركات التطوير العقاري ".



واكملت مي عبد الحميد :" نسعى إلى توفير سكن ملائم للمواطن في كافة محافظات الجمهورية"، مضيفة:" سيتم تنفيذ 20 الف وحدة سكنية بناء على الاتفاقيات التي تم التوقيع عنها اليوم ".



ولفتت مي عبد الحميد :" الوحدات التي سيتم تنفيذها كاملة التشطيب بمساحة 90 متر والمستفيدين من محدودي الدخل ".

وأكملت مي عبد الحميد :" سيتم البدء في إجراءات تنفيذ الوحدات ويتم طرح الوحدات ومن يشتري الوحدات السكنية سوف يكون له حصة من الأرض".