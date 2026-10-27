100 ألف وحدة جديدة في المرحلة المقبلة.. الإسكان الاجتماعي يوسع شراكته مع القطاع الخاص

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إطلاق مشروع شراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستحقة.

وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المشروع يمثل أول ترجمة لقرارات منتدى مصر 2026، موضحة أن منظومة الدعم المقدمة للمستفيدين تشمل الدعم النقدي، إلى جانب دعم الأراضي والمرافق والخدمات الأساسية بالمدن الجديدة، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية.

وتابعت أن الوحدات المستهدف تنفيذها ستتوزع على 8 مدن جديدة، هي: العبور الجديدة، وحدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وأسيوط الجديدة.

تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص.