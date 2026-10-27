خطة حكومية للتوسع في الإسكان.. مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أنه تستعد الحكومة لتنفيذ خطة موسعة في قطاع الإسكان، تستهدف توفير نحو مليون وحدة سكنية بمستويات متنوعة على مدار السنوات الأربع المقبلة، وذلك في إطار التكليفات الصادرة عن منتدى مصر 2026،

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الدولة وضعت خطة تستهدف إتاحة وحدات سكنية بأسعار ملائمة للمواطنين، مع توفير أنظمة سداد مرنة وتسهيلات تساعدهم على الحصول على مسكن مناسب.

وتابع أن غالبية الوحدات المطروحة ضمن الطرح الأول ستبلغ مساحتها نحو 90 مترً كاملة التشطيب، بما يتيح للمستفيدين الانتقال إليها دون الحاجة إلى استكمال أعمال التجهيز الأساسية.

الخدمات الاجتماعية

وأشار إلى أن توجه الدولة لا يقتصر على زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وإنما يمتد إلى إنشاء تجمعات عمرانية متكاملة توفر متطلبات الحياة اليومية للسكان، من خلال توفير المدارس والمستشفيات والخدمات الاجتماعية ووسائل النقل والمرافق الضرورية.