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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الوزراء: المخزون الإستراتيجي من السلع والأدوية متوافر.. ولا توجد أزمة في الاحتياجات الأساسية

مداخلة المستشار محمد عادل
مداخلة المستشار محمد عادل
محمد البدوي

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء في إطار التحوط والاستعداد للتحديات الاقتصادية العالمية، وضمان استمرار توافر السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

 اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد 

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن التحديات التي يشهدها العالم تفرض أعباء متزايدة على الاقتصاد العالمي وجميع الدول، ومصر ليست استثناءً من هذه التأثيرات، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار السلع الغذائية.

أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية

وأضاف أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» أصدرت تقريرًا أشار إلى أن أسعار السلع الغذائية خلال شهر أغسطس سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2022، متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وإنتاج عدد من السلع الاستراتيجية، موضحًا أن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية استمرت خلال سبتمبر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ناقشت خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات عددًا من المحاور الأساسية، في مقدمتها متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات الإنتاج، بهدف تأمين الاحتياجات المحلية والتعامل مع أي مستجدات اقتصادية أو دولية.

الإجراءات الاحترازية والاستعداد المسبق

وشدد على أنه لا توجد في هذه المرحلة أزمة في توفير السلع الاستراتيجية أو نقص في الاحتياجات الأساسية، مؤكدًا أن الاجتماع جاء في إطار الإجراءات الاحترازية والاستعداد المسبق، وليس بسبب وجود عجز في أي من السلع.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية عند مستويات تكفي نحو 6 أشهر، إلى جانب تأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

مجلس الوزراء مدبولي سلاسل الإمداد أسواق الطاقة محمد عادل

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