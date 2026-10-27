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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الإخوان مجرمون ويسعون لإشعال الفتن في كل مكان بالعالم

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان تمثل مصدرًا لإثارة الأزمات والفتن، مشيرًا إلى أن مواقف الجماعة وتحركاتها تثير مشكلات في عدد من الدول، ومشددًا على أن العالم العربي يقف ضدها.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «العالم العربي ضد الإخوان، والإخوان عاملين مشاكل في كل حتة.. الإخوان مجرمين ويسعون لإشعال الفتن في كل مكان في العالم.. والعرب فازوا بجوائز عالمية، وعندنا أربع شخصيات مصرية فازوا بجائزة نوبل».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن مصر تصنف جماعة الإخوان على أنها جماعة إرهابية، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين ما وصفه بمحاولات إثارة الفتن وبين ما تمتلكه الدول العربية من إنجازات وإسهامات على الساحة الدولية.

وأشار موسى إلى أن حصول شخصيات مصرية على جائزة نوبل يعكس ما حققه المصريون من إنجازات في مجالات مختلفة، في الوقت الذي تتواصل فيه النقاشات بشأن دور الجماعة وتأثير تحركاتها على استقرار المنطقة.

أحمد موسى الإخوان اسرائيل

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