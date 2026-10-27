سفارة باكستان بالقاهرة تحيي يوم كشمير الأسود

أحيت سفارة جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، اليوم، ذكرى يوم كشمير الأسود، تخليدًا لذكرى ما يقرب من ثمانية عقود من المعاناة، منذ إنزال القوات الهندية في سريناغار يوم 27 أكتوبر 1947.

وخلال الفعالية التذكارية، أكد المتحدثون من مختلف الفئات، بمن فيهم الصحفيون والأكاديميون والطلاب، رفضهم للإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019، وسلطوا الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتغييرات الديموغرافية، وقمع الحريات الأساسية التي يتعرض لها الشعب الكشميري.

جانب من فعالية يوم كشمير الأسود

وأشار المتحدثون إلى أن سكان جامو وكشمير المحتلة بصورة غير قانونية من قبل الهند لا يزالون محرومين من حقهم الأصيل في تقرير المصير، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجدد المتحدثون التأكيد على دعم باكستان الثابت للشعب الكشميري على المستويات المعنوية والسياسية والدبلوماسية، داعين المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى تكثيف جهودها، والتصدي للأزمة الإنسانية في جامو وكشمير المحتلة، والعمل على ضمان التوصل إلى حل عادل وسلمي للقضية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما تعهدوا بمواصلة الدفاع عن قضية كشمير في جميع المحافل الدولية.

وفي كلمته خلال الفعالية، أشاد السفير الباكستاني عامر شوكت بتضحيات الشعب الكشميري في سبيل تحقيق العدالة والسلام والكرامة، مؤكدًا أن صمود أجيال من الكشميريين وشجاعتهم الراسخة لم ينكسرا، رغم المعاناة المستمرة والظروف القاسية، واستمرار احتجاز النشطاء السياسيين.