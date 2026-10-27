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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية أوكرانيا: عقد لقاء بين الرئيسين زيلينسكي وبوتين أمر ضروري

أوكرانيا
أوكرانيا
أ ش أ

 قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، اليوم الثلاثاء، إن عقد لقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يُعد أمرًا ضروريًا لمناقشة أكثر القضايا حساسية المتعلقة بالتسوية السلمية.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي عُقد في هلسنكي بحضور نظيرتيه؛ وزيرة خارجية فنلندا إيلينا فالتونين، ووزيرة خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "يوكراين فورم".

ورداً على سؤال حول توقعاته بشأن الاجتماع الثلاثي المرتقب لفرق التفاوض، أوضح سيبيها أن جوهر أي مفاوضات يكمن في خلق زخم جديد .. مشيرًا إلى أن الفرق ستركز على القضايا الأمنية.

وذكر الوزير الأوكراني أن فرق التفاوض اجتمعت بالفعل عدة مرات، لكنها كانت تعود في كثير من الأحيان لمناقشة القضايا ذاتها، قائلًا "من وجهة نظري، ومع كامل الاحترام للمشاركين، فإن هذا المستوى من التمثيل ليس رفيعًا بما يكفي لمناقشة القضايا الأكثر حساسية؛ ولهذا السبب يظل عقد لقاء بين زيلينسكي وبوتين أمرًا ضروريًا".

وأوضح أن أوكرانيا لديها مقترحات محددة، من بينها التوصل إلى وقف جزئي لإطلاق النار، مسلطًا الضوء في الوقت ذاته على الوضع في البحر الأسود، وضرورة حماية نظام الطاقة الأوكراني.

وزير الخارجية الأوكراني زيلينسكي بوتين

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