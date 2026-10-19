بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.. المستشارة أمل عمار تشارك في افتتاح منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات «منتدى مصر 2026»، التي شهدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة، وعدد من المسؤولين والخبراء وممثلي مختلف فئات المجتمع، وذلك بالعاصمة الجديدة.

ويُعقد المنتدى تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع دائرة الحوار والمشاركة المجتمعية، وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا الوطنية ذات الأولوية، واستعراض ما تحقق من جهود تنموية، والتعرف على التحديات القائمة وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتكتسب مشاركة المجلس القومي للمرأة في هذا الحدث الوطني أهمية خاصة، في ضوء ارتباط محاور المنتدى بصورة مباشرة بقضايا المرأة والأسرة المصرية، ولا سيما بناء الإنسان، وتحسين جودة الحياة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز المشاركة الاقتصادية، باعتبار المرأة عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما تعكس المشاركة حرص المجلس القومي للمرأة، باعتباره مجلسًا قوميًّا مستقلًا والآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، على الحضور الفاعل في الحوارات الوطنية المتعلقة بمستقبل التنمية في مصر، والعمل على إدماج احتياجات المرأة والأسرة في السياسات والبرامج التنموية، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

ويؤكد انعقاد المنتدى أهمية الحوار القائم على المصارحة والمشاركة وتبادل الرؤى بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وصولًا إلى أولويات عملية تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتدعم مسيرة البناء والتنمية، انطلاقًا من أن الاستثمار في الإنسان المصري هو الأساس لبناء مستقبل الوطن.