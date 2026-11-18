ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية، بحضور الدكتور إيهاب حسنين، أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وضم تشكيل مجلس الأمناء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والقائم بعمل رئيس جامعة القاهرة الأهلية، والدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، والدكتورة هبة أحمد عبد السلام نصار، الأستاذة المتفرغة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ونائبة رئيس جامعة القاهرة السابقة، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور جمال عبد السميع مصطفى الشاذلي، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور أيمن سعد نصر الدين المتولي الخطيب، الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور جمال عبد الناصر مدبولي أحمد نصر، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور مجدي عبد الحميد عبد العزيز محمود، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ورئيس قسم أمراض القلب الأسبق، والدكتورة نادية إسكندر زاخاري شنودة، الأستاذة المتفرغة بالمعهد القومي للأورام ووزيرة البحث العلمي السابقة، والدكتور أحمد فاروق حامد غنيم، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي، الأستاذ المتفرغ بكلية الآثار بجامعة عين شمس ووزير الآثار الأسبق، والدكتور سيد مصطفى عبده مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور أشرف محمد الهادي السعيد العزازي، الأستاذ المتفرغ بكلية الدراسات الإفريقية العليا والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، واللواء الدكتور هشام محمد إمام أحمد محمد الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وفي مستهل الجلسة، رحّب الوزير بأعضاء مجلس الأمناء، مؤكدًا أن رؤية الوزارة لتطوير الجامعات الأهلية ترتكز على تحسين جودة التعليم، واستحداث برامج أكاديمية تستجيب لاحتياجات التنمية، وتعزيز إسهام الجامعات المصرية في الإنتاج العلمي والابتكار، بما يدعم قدرتها التنافسية على المستوى الدولي، موضحًا أن جامعة القاهرة الأهلية تستند في تحقيق هذه الأهداف إلى الخبرات الأكاديمية والبحثية لجامعة القاهرة وما تمتلكه من كوادر علمية في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن توجيه البحث العلمي إلى القضايا ذات الأولوية للمجتمع يمثل أساسًا لدور الجامعة في دعم اقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أهمية الأودية التكنولوجية في إتاحة الفرصة للباحثين والطلاب لتطوير ابتكاراتهم وتحويل نتائج أبحاثهم إلى تطبيقات تستفيد منها القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار الوزير إلى مسؤولية مجلس الأمناء في رسم توجهات الجامعة ومتابعة تنفيذها، مؤكدًا أهمية الاستفادة من تنوع خبرات أعضائه في مواجهة التحديات التي تواجه الجامعة، وتوفير بيئة أكاديمية ترعى الكفاءات، وتنمّي قدرات الطلاب والباحثين، وتتيح لهم المشاركة في تطوير حلول عملية تخدم المجتمع.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عن اعتزازه بعضوية مجلس الأمناء وتقديره للدور العلمي والمجتمعي لجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن الجامعة خرّجت أجيالًا من العلماء أسهموا في تطوير مؤسسات الدولة وخدمة المجتمع، وامتدت إسهاماتهم العلمية إلى خارج مصر، معربًا عن تطلعه إلى العمل مع أعضاء المجلس لتعزيز استفادة محافظة الجيزة من خبرات الجامعة وإمكاناتها البحثية في تلبية احتياجات أبنائها.

وأكد الدكتور إيهاب حسنين أهمية دور الجامعات الأهلية في تطوير منظومة التعليم العالي من خلال التكامل بين التعليم والبحث العلمي والتطبيق العملي، مشيرًا إلى أهمية استفادة جامعة القاهرة الأهلية من تنوع الخبرات الممثلة في مجلس أمنائها لتطوير برامجها وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل.

وأعرب أعضاء مجلس الأمناء عن شكرهم للثقة التي حصلوا عليها، مؤكدين تطلعهم إلى العمل مع إدارة الجامعة على بلورة المقترحات التي شهدتها الجلسة في صورة خطوات قابلة للتنفيذ، تسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير قدرات الطلاب، بما يليق بمكانة جامعة القاهرة وتاريخها العلمي.

وفي ختام الجلسة الإجرائية، اختير الدكتور سيد مصطفى عبده مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، رئيسًا لمجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية، والدكتور جمال عبد السميع مصطفى الشاذلي، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، نائبًا لرئيس مجلس الأمناء.