طمأن المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، المواطنين بشأن التراجعات التي تشهدها أسعار المعدن الأصفر، مؤكدًا أن الذهب يظل استثمارًا طويل المدى وملاذًا آمنًا على المدى البعيد، وأن الانخفاضات الحالية ليست أمرًا جديدًا على سوق الذهب.

المعدن الأصفر يظل ملاذًا آمنًا على المدى البعيد

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، إن الذهب شهد خلال السنوات الماضية موجات صعود وهبوط متتالية، موضحًا أنه سبق أن سجل نحو 1900 دولار للأوقية خلال عامي 2011 و2012، ثم انخفض إلى 1070 دولارًا في سنوات لاحقة، قبل أن يعاود الارتفاع ويصل إلى نحو 5600 دولار في أواخر يناير 2026.

وأضاف أن الذهب يمر حاليًا بمرحلة تراجع، مشيرًا إلى أنه منخفض بنحو 40% وفق تقديره، وأنه يتوقع عودة معدلات الارتفاع إلى المستويات التي سجلها المعدن الأصفر سابقًا، بل وإمكانية تجاوزها.

وشدد رئيس شعبة الذهب على أنه لا يرى وجود فقاعة في أسعار الذهب، معتبرًا أن المعدن الأصفر يحتفظ بأهميته كأداة للادخار والاستثمار على المدى الطويل، رغم التقلبات الحادة التي قد يتعرض لها نتيجة المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وأوضح أن الفئات التي تخرج من سوق الذهب خلال فترات التراجع غالبًا ما تكون من المضاربين الذين يستهدفون تحقيق أرباح سريعة، ثم البيع والخروج من السوق، وليس بالضرورة أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل.