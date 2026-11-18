أعلنت شركة بي إم دبليو عن دراجة جديدة بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027، وتحصل الدراجة الجديدة على قوتها من محرك سوبر بايك بقوة 215 حصان .

بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027

سيتم إنتاج عدد محدود من دراجة بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027 يصل إلي 1000 نسخة فقط، وتجمع الدراجة الجديدة بين أداء حلبة السباق ووضعية قيادة أكثر استقامة، دون التضحية بطابع سلسلة M الرياضية.

محرك بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027

بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027

تستمد دارجة بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 999 سي سي يعمل بنظام التنفس الطبيعي دون شاحن تيربو، وتنتج الدراجة قوة 215 حصان، وبها عزم دوران 113 نيوتن/ متر، وتستفيد المنظومة من تقنية ShiftCam للتحكم المتغير بأعمدة كامات السحب، إلى جانب نظام تشغيل الصمامات المتطور من بي إم دبليو.

بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027

بالاضافة إلي ان دراجة بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027 بها، نظام عادم تيتانيوم خفيف الوزن، يمنح المحرك صوت حاد يتناسب مع قدراته العالية، ويبلغ الوزن الإجمالي للدراجة مع الوقود 196 كم/جرام .

مواصفات بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027

تظهر دراجة بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027 الجديدة بهوية هجومية تميزها عن شقيقتها M 1000 R، مع تركيز واضح على تخفيف الوزن وتحسين الثبات عند السرعات العالية.

بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027

وتغطي ألياف الكربون أجزاء مهمة من هيكل دراجة بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027 الخارجي بما فيها الأغطية الجانبية والجناحات الهوائية والكسوات المحيطة بخزان الوقود المصنوع من الألمنيوم المصقول، وتعتمد علي عجلات كربونية خفيفة ضمن التجهيزات القياسية، لتعزيز استجابتها أثناء التسارع وتغيير الاتجاهات.

بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027

ورفعت بي إم دبليو ارتفاعها المقعد بمقدار 20 مم مقارنة بطراز M 1000 R، حيث تمنح هذه الخطوة السائق وضعية أكثر هجومية، مع نقل وزن أكبر نحو العجلة الأمامية.

وتستعير دراجة بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027 مساند القدمين الرياضية من M 1000 RR، ويغيب الزجاجة الأمامي عن التصميم الأساسي.

بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027

تم تدعيم دراجة بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027 بتجهيزات ميكانيكية متقدمة للاستخدام الرياضي منها، نظام التعليق Dynamic Damping Control، ومكابح M الرياضية، ومثبت السرعة والمقابض المدفأة، وتعتمد المكابح الأمامية على أقراص مزدوجة بقطر 320 مم مع ملاقط ثابتة بأربعة مكابس، وتحصل العجلة الخلفية على قرص بقطر 220 مم، وبها مسجل بيانات M المخصص لجلسات الحلبة، ونظام إنذار ضد السرقة، وواقي المحرك، ورافعات للمقود .