يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة تعمل بالوقود والكهرباء، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اوبل كورسا، وسيات ابيزا، وبى واى دى دولفن، وجيلي اي اكس 2، وسوزوكى التو .

اوبل كورسا 2027

تحصل سيارة اوبل كورسا 2027 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اوبل كورسا 2027

تباع سيارة اوبل كورسا 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

سيات ابيزا 2027

تستمد سيارة سيات ابيزا 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 110 حصان، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيات ابيزا 2027

الفئة الأولي من سيارة سيات ابيزا 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 160 ألف جنيه .

بى واى دى‬ دولفن 2027

قوة سيارة بى واى دى‬ دولفن 2027 تصل إلي 74 حصان، وبها عزم دوران 135 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 39 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 300 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بى واى دى‬ دولفن 2027

تباع سيارة بى واى دى‬ دولفن 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 949 ألف جنيه .

جيلي اي اكس 2 2027

عزم دوران سيار ة جيلي اي اكس 2 2027 يصل إلي 395 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 41 لتر، ويمكنها قطع مسافة 395 كم/ساعة، وبها قوة 113 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي اي اكس 2 2027

الفئة الأولي من سيارة جيلي اي اكس 2 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 789 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي اي اكس 2 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

سوزوكى التو 2027

سعة خزان وقود سيارة سوزوكى التو 2027 يصل إلي 27 لتر، وبها محرك سعة 1000 سي سي، وبها قوة 66 حصان، وعزم دوران 89 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال .

سوزوكى التو 2027

تباع سيارة سوزوكى التو 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 535 ألف جنيه .