أعلنت تايلاند، اليوم / الخميس /، أن الولايات المتحدة وافقت على اتخاذ خطوات لخفض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على صادراتها من 12.5% إلى 10%، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التايلاندية في السوق الأمريكية، ومساواتها ببعض الدول المنافسة في جنوب شرق آسيا.

وقالت وزيرة التجارة التايلاندية سوباجي سوثومبون إن الجانب الأمريكي أكد عزمه المضي قدمًا في إجراءات خفض الرسوم، خلال مباحثات أجرتها أمس الأربعاء مع نائب الممثل التجاري الأمريكي ريك سويتزر في مدينة شنتشن الصينية، دون تحديد موعد لتطبيق القرار، فيما لا تزال التعريفة الرسمية المعلنة عند مستوى 12.5%.

وذكرت تقارير اقتصادية أن الرسوم المعنية فُرضت في أعقاب تحقيق أمريكي بشأن مدى فاعلية الإجراءات التي تتخذها الدول لمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، مشيرة إلى أن إندونيسيا وماليزيا تخضعان بالفعل لرسوم بنسبة 10%، مقابل 12.5% على تايلاند والفلبين وسنغافورة وفيتنام، مع استثناء بعض المنتجات.

ويأتي الإعلان عقب توقيع رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بيانًا مشتركًا يؤكد الاتفاق على البنود الرئيسية لاتفاق تجاري أوسع بين البلدين، وهو ما تستند إليه بانكوك في مطالبتها بمعاملة جمركية مماثلة للدول المنافسة.

وتسعى تايلاند أيضًا للحصول على معاملة تفضيلية في تحقيق أمريكي منفصل يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية في قطاع التصنيع، وسط مخاوف من تأثير أي رسوم إضافية على تنافسية صادراتها.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات التايلاندية، إذ بلغت قيمة الشحنات إليها نحو 70 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما ترتبط التجارة مع السوق الأمريكية بنحو 1.25 مليون وظيفة في تايلاند، وفقًا لبيانات وزارة التجارة التايلاندية.