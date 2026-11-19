كشفت شركة بي إم دبليو عن إصدار بي إم دبليو M7 التي لم يكن مجرد فكرة عابرة داخل الشركة الألمانية، بل كانت عبارة عن مشروع سري امتلك مقومات منافسة أقوى السيارات السيدان الرياضية الفاخرة، وذلك بعد ثلاثة عقود من الاختفاء .

بي إم دبليو M7 تظهر من جديد

مواصفات بي إم دبليو M7

بنيت بي إم دبليو M7 على الجيل E38 من الفئة السابعة، واحتفظت السيارة بمعظم ملامح التصميم الأصلية دون إضافات هجومية تكشف شخصيتها الحقيقية، فلا توجد صدادات ضخمة أو فتحات تهوية مبالغ فيها أو شعارات M بارزة، ومع ذلك تكشف التفاصيل الصغيرة عن اختلافها عن نسخ الفئة السابعة التقليدية.

بي إم دبليو M7 تظهر من جديد

زودت سيارة بي إم دبليو M7 بـ جنوط BBS داكنة بتصميم الأذرع المتقاطعة، وتحمل أربعة مخارج للعادم، بواقع مخرجين على كل جانب خلفي.

بي إم دبليو M7 تظهر من جديد

وتحافظ هذه التعديلات على أناقة E38 المعروفة بخطوطها المتزنة، وتجمع المقصورة بين الجلد الأسود والبيج، وبها عجلة قيادة رياضية تحمل شعار M، وبها ناقل حركة مانيوال سداسي السرعات داخل الكونسول الوسطي، وفي الخلف يحتفظ التصميم بتفصيل ينتمي إلى أواخر التسعينيات، وهو هاتف مثبت داخل الكونسول الخلفي.

محرك بي إم دبليو M7

بي إم دبليو M7 تظهر من جديد

تحصل سيارة بي إم دبليو M7 علي قوتها من محرك S62 المستعار من سيارة بي إم دبليو M5 E39 الشهيرة، ويتكون المحرك من 8 أسطوانات سعة 4900 سي سي، بجانب نظام تنفس طبيعي، وتنتج قوة 394 حصان، ومتصل بها علبة تروس مانيوال مكونة من ست سرعات.

بي إم دبليو M7 تظهر من جديد

ويمنح هذا التكوين سيارة السيدان الكبيرة شخصية مختلفة تماماً عن نسخ الفئة السابعة المعتادة، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، ويصل وزن النموذج الاختباري إلى 1875 كجم، وهو رقم يعكس حجمه وفلسفته الفاخرة.

لماذا لم تنتج سيارة بي إم دبليو M7

بي إم دبليو M7 تظهر من جديد

لم تكشف بي إم دبليو الأسباب الرسمية وراء إيقاف المشروع عند مرحلة النموذج الاختباري، لكن المنافسة داخل عائلة الشركة ربما لعبت دور مهم في القرار، واحتلت 750i قمة تشكيلة الفئة السابعة بمحرك 12 سلندر القوي وفي المقابل، قدمت M5 E39 أداء رياضي مشابه بحجم أصغر ووزن أقل وتكلفة متوقعة أدنى.

بي إم دبليو M7 تظهر من جديد

ولم يكن مشروع M7 أغرب تجارب مهندسي الشركة خلال تلك الفترة، ففي عام 1988اختبرت بي إم دبليو سيارة 750iL Goldfish بمحرك 16 سلندر سعة 6700 سي سي، وتنتج قوة 402 حصان، وتم نقل المشعات إلى الخلف، وصمموا فتحات تهوية ضخمة خلف الأبواب الخلفية.

طموحات بي إم دبليو القديمة

واصلت الشركة تجاربها عام 1990 بنموذج Goldfish آخر، حمل محرك 16 سلندر سعة 6700 سي سي، وتنتج قوة 348 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك بخمس سرعات، مع تصميم خارجي أكثر تقليدية. ووصل طولها إلى 5448 مم متجاوز حتى أبعاد الفئة السابعة في ذلك الوقت.