ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا اى فى 9 و كاديلاك ليريك موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كاديلاك ليريك 2026

كاديلاك ليريك 2026

تمتلك سيارة كاديلاك ليريك 2026 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights .

محرك كاديلاك ليريك 2026

كاديلاك ليريك 2026

تنتج سيارة كاديلاك ليريك 2026 قوة 515 حصان، وبها عزم دوران 610 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 513 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.7 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كاديلاك ليريك 2026

كاديلاك ليريك 2026

يصل سعر سيارة كاديلاك ليريك 2026 في سوق السيارات المصري إلي 5 مليون و 650 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ كيا اى فى 9 2027

كيا اى فى 9 2027

تحتوي سيارة كيا اى فى 9 2027 علي العديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor .

محرك كيا اى فى 9 2027

كيا اى فى 9 2027

تتسارع سيارة كيا اى فى 9 2027 من 0-100 كم/ساعة في مدة 5 ثواني، وبها بطارية سعة 99 كيلوواط/ساعة، وبها قوة 380 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 200 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا اى فى 9 2027

كيا اى فى 9 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا اى فى 9 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اى فى 9 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اى فى 9 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .