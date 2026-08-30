أمير قطر يبحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني العلاقات المشتركة

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بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في اتصال هاتفي، مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وأكد الأمير تميم -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- موقف دولة قطر الداعم للبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، متمنياً أن تسهم الجهود الدبلوماسية في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و ثمّن الرئيس اللبناني، خلال الاتصال، مواقف دولة قطر الداعمة للبنان، وجهودها الرامية إلى دعم أمنه واستقراره.