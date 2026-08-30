وفاة ياسمين أبوالنجا بأزمة قلبية.. وتضامن كبير من المهندسين مع والدها

توفيت إلى رحمة الله تعالى ياسمين سيف الله أبو النجا، ابنة المهندس الاستشاري سيف الله أبو النجا، رئيس جمعية المهندسين المعماريين، الفنان والرياضي المعروف، والفنانة المعتزلة نجلاء فتحي، إثر أزمة قلبية، ومن المقرر تشييع جثمانها عقب صلاة العشاء.

وتضامن عدد كبير من المهندسين مع المهندس الاستشاري سيف الله أبو النجا، مقدمين له خالص العزاء وصادق المواساة في مصابه الأليم، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

وفاة ياسمين سيف الله أبو النجا

من جانبه، تقدم المهندس طارق النبراوي، رئيس اتحاد المهندسين العرب، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المهندس الاستشاري سيف الله أبو النجا، رئيس جمعية المهندسين المعماريين، في وفاة ابنته ياسمين سيف الله أبو النجا.

وقال النبراوي: «سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان».

وتوجه المهندسون بخالص الدعاء للفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها، ويسكنها فسيح جناته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.