مديرية تعليم البحر الأحمر تبحث الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد

بحث أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مع مديري مدارس المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة مدى جاهزية المدارس وتوافر كافة اشتراطات السلامة بما يضمن التجهيزات الشاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد العربي - بحسب بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة اليوم / الأحد/ - على ضرورة الالتزام التام بالخريطة الزمنية المعتمدة، وتطبيق كافة القرارات والكتب الدوريّة الصادرة عن الوزارة؛ وعلى رأسها القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2026 الخاص بنظام الدراسة والتقييم لمرحلة الثانوية العامة، والقرار رقم (151) لسنة 2026 لطلاب المرحلة الإبتدائية، إضافة إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026.

وشدد مدير المديرية علي عدة ​ضوابط صارمة للسلامة والأمن داخل المدارس تضمنت اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتي شملت منع العقاب البدني والحظر التام للضرب والاعتداء البدني والنفسي على الطلاب، وتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2024 بشأن لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، فضلأ عن ​الأمن والسلامة وغلق أبواب المدارس فور انتهاء طابور الصباح و وضع الجداول والقوائم داخل الفصول وجدول الإشراف المُعلن بالإضافة إلي دخول الزائرين إلا بعد التحقق من هويتهم، وإحكام تنظيم حركة خروج ودخول الطلاب تحت إشراف يومي دقيق.

كما أكد مدير المديرية خلال الاجتماع ​حظر التبرعات ومنع جمع أي مبالغ مالية أو تبرعات تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور.

كما شدد أشرف العربي على حتمية وجود ​بيئة صحية وآمنة من خلال التأكد من سلامة دورات المياه، وتعقيم وتطهير الخزانات بشكل دوري، ومراجعة الوصلات الكهربائية ومصادر الخطر مؤكدا علي ​دعم الطلاب والعملية التعليمية وأهمية التوسع في دعم طلاب الدمج والتربية الخاصة وتوفير الرعاية النفسية والتعليمية لهم.

وإتاحة المناهج والمواد التفاعلية عبر المواقع الإلكترونية للوزارة كما وجه بضرورة سرعة استلام الكتب الدراسية وتوزيعها، والانتهاء من الصيانة البسيطة، مع الالتزام بتسجيل غياب الطلاب إلكترونياً وإخطار أولياء الأمور دورياً.

وأفاد البيان أنه فيما يخص ​تنظيم حركة التوجيه الفني وزيارات الموجهين، وجه مدير المديرية بتوحيد سجلات الزيارات وحصرها في سجلين فقط (سجل متابعة، وسجل للتوجيه الفني) يُختمان ويُرقمان رسمياً، مع إلزام إدارة المدرسة بتقفيل السجلات يومياً في نهاية المواعيد الرسمية، وتكليف المتابعة الداخلية بمعالجة أي سلبيات يتم رصدها فوراً لضمان إنتظام العملية التعليمية من اليوم الأول.