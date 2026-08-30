قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. إحباط تهريب شحنة عسكرية إيرانية إلى الحوثيين في البحر الأحمر
غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز
بيوصف الأشياء لايف من غير ما تسأل.. مارك مراد يكشف سر تميز Scribe Me وجذب اهتمام ميتا
بهدف في الوقت القاتل.. رين يهزم لومان بـ 3 أهداف بالدوري الفرنسي
قائمة بيراميدز في معسكر مباراة المصري بالدوري
مصر والصين.. تحالف اقتصادي في قلب التحولات الإقليمية وتعزيز التعاون والإستثمار
خسرت أصدقائي بعد فقدان بصري.. مارك مراد يكشف قصة اختراع تطبيق لمساعدة المكفوفين
هشام إبراهيم يحسم الجدل حول قناة السويس ومقايضة الديون: لا طرح أو رهن للأصل السيادي
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على كييف إلى 52 مصابا و 38 قتيلا
ايكار V27 ROYAL موديل 2026.. بتقنية REEV وتصميم رياضي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل قرية المغير برام الله
إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية تعليم البحر الأحمر تبحث الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد

أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر
أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر
أ ش أ

بحث أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مع مديري مدارس المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة مدى جاهزية المدارس وتوافر كافة اشتراطات السلامة بما يضمن التجهيزات الشاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد العربي - بحسب بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة اليوم / الأحد/ - على ضرورة الالتزام التام بالخريطة الزمنية المعتمدة، وتطبيق كافة القرارات والكتب الدوريّة الصادرة عن الوزارة؛ وعلى رأسها القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2026 الخاص بنظام الدراسة والتقييم لمرحلة الثانوية العامة، والقرار رقم (151) لسنة 2026 لطلاب المرحلة الإبتدائية، إضافة إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026.

وشدد مدير المديرية علي عدة ​ضوابط صارمة للسلامة والأمن داخل المدارس تضمنت اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتي شملت منع العقاب البدني والحظر التام للضرب والاعتداء البدني والنفسي على الطلاب، وتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2024 بشأن لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، فضلأ عن ​الأمن والسلامة وغلق أبواب المدارس فور انتهاء طابور الصباح و وضع الجداول والقوائم داخل الفصول وجدول الإشراف المُعلن بالإضافة إلي دخول الزائرين إلا بعد التحقق من هويتهم، وإحكام تنظيم حركة خروج ودخول الطلاب تحت إشراف يومي دقيق.

كما أكد مدير المديرية خلال الاجتماع ​حظر التبرعات ومنع جمع أي مبالغ مالية أو تبرعات تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور.

كما شدد أشرف العربي على حتمية وجود ​بيئة صحية وآمنة من خلال التأكد من سلامة دورات المياه، وتعقيم وتطهير الخزانات بشكل دوري، ومراجعة الوصلات الكهربائية ومصادر الخطر مؤكدا علي ​دعم الطلاب والعملية التعليمية وأهمية التوسع في دعم طلاب الدمج والتربية الخاصة وتوفير الرعاية النفسية والتعليمية لهم.

وإتاحة المناهج والمواد التفاعلية عبر المواقع الإلكترونية للوزارة كما وجه بضرورة سرعة استلام الكتب الدراسية وتوزيعها، والانتهاء من الصيانة البسيطة، مع الالتزام بتسجيل غياب الطلاب إلكترونياً وإخطار أولياء الأمور دورياً.

وأفاد البيان أنه فيما يخص ​تنظيم حركة التوجيه الفني وزيارات الموجهين، وجه مدير المديرية بتوحيد سجلات الزيارات وحصرها في سجلين فقط (سجل متابعة، وسجل للتوجيه الفني) يُختمان ويُرقمان رسمياً، مع إلزام إدارة المدرسة بتقفيل السجلات يومياً في نهاية المواعيد الرسمية، وتكليف المتابعة الداخلية بمعالجة أي سلبيات يتم رصدها فوراً لضمان إنتظام العملية التعليمية من اليوم الأول.

أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر اشتراطات السلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراجها.. قائمه أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي (عادية وفورية)

مزارع سمكية

كيف تحصل على ترخيص مزرعة سمكية بطريقة قانونية وسريعة؟.. ​الشروط والتكاليف

الاستعلام عن الأحكام الجنائية

القضايا بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية أونلاين عبر بوابة النيابة العامة 2026

بالصور

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد