صفاء أبو السعود تنعى ياسمين أبو النجا: صدمة كبيرة وحزن لا يحتمل

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، "ياسمين أبو النجا"، الابنة الوحيدة للنجمة الكبيرة نجلاء فتحي، التي رحلت عن عالمنا بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، خالص عزائي ومواساتي للأخت والصديقة العزيزة الغالية، النجمة نجلاء فتحي، في مصابها الأليم، مشيرة إلى أن رحيل "ياسمين" بمثابة صدمة كبيرة أصابتنا جميعا بحزن عظيم لا يحتمل، وألم نفسي يعتصر قلوبنا بشكل تعجز عن وصفه الكلمات.

وتابعت :"رحم الله الابنة الغالية ياسمين، وألهم والدتها النجمة والأخت والصديقة نجلاء فتحي وأسرتها الصبر والسلوان".

من هي ياسمين أبو النجا؟

ياسمين سيف الله أبو النجا هي الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي من زوجها السابق المهندس والفنان سيف أبو النجا، الذي جمعته بها قصة حب انتهت بالزواج خلال فترة السبعينيات، واستمر زواجهما لنحو خمس سنوات، قبل أن يقررا الانفصال، مع استمرار الود والعلاقة الإنسانية بينهما.

وُلدت ياسمين في كنف أسرة فنية؛ فوالدتها الفنانة نجلاء فتحي، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية، بينما ينتمي والدها سيف أبو النجا إلى عائلة فنية معروفة، قبل أن يتفرغ لمجاله المهني كمهندس معماري عقب تجربته السينمائية.

ورغم نشأتها في أسرة فنية، لم تختر ياسمين السير على خطى والديها، فلم تدخل مجال التمثيل أو العمل الفني، وفضّلت الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الإعلام، وهو ما جعل ظهورها نادرًا، ومحل اهتمام الجمهور في كل مرة تظهر فيها.