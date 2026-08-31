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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

1.5 مليون ضحية.. حصيلة خسائر الروس في حرب أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خاطر عبادة

اقتربت خسائر الجيش الروسي في الحرب على أوكرانيا من عتبة 1.5 مليون قتيل وجريح، أي ما يعادل تقريباً عدد سكان مقاطعة لانكشاير البريطانية بالكامل، بعد مرور أكثر من 4 سنوات على بدء الغزو الشامل، وفق تقرير لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

مليون ونصف المليون بين قتيل ومصاب 

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن روسيا فقدت حتى الآن 1,488,200 جندي بين قتيل وجريح على خطوط المواجهة، بينهم 1600 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.

وبالمعدل الحالي للخسائر، قد تصل حصيلة القتلى والجرحى الروس إلى 1.5 مليون خلال أسبوع واحد، وهو رقم يعادل الإبادة شبه الكاملة لسكان مقاطعة لانكشاير البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة.

وتشير أحدث التقديرات الاستخباراتية الأوكرانية إلى أن الخسائر الروسية تشمل أيضاً 12,316 دبابة، و25,255 مركبة قتالية مدرعة، و440 طائرة حربية، و354 مروحية، و35 سفينة، وغواصتين.

ولم تعلن كييف عن خسائرها خلال الغزو لأسباب عملياتية، لكن التقديرات تشير إلى أن نسبة الخسائر الروسية إلى الأوكرانية تبلغ نحو 2.5 إلى 1. 

وكان مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قد قدّر في يناير الماضي خسائر أوكرانيا البشرية بين 500 ألف و600 ألف، بينهم حتى 140 ألف قتيل.

كشفت مصادر عسكرية أن متوسط بقاء المجند الروسي على خط المواجهة لا يتجاوز ساعة واحدة، في ظل المعارك الضارية التي تخوضها القوات ضد الجيش الأوكراني.ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الكرملين لحشد جديد.

 وبحسب مصادر لمجلة "الإيكونوميست"، فإن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم إرسال 400 ألف جندي إضافي إلى الجبهة، مستنداً إلى مرسوم وقعه في سبتمبر 2022 يسمح بالتجنيد دون إصدار أمر جديد على مستوى البلاد.

بوتين يرفض قمة السلام ويخشى على مصيره

استبعد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف فرص عقد قمة سلام تجمع موسكو وكييف وواشنطن، مؤكداً أن مثل هذا الاجتماع "لا يمكن عقده إلا لتوقيع اتفاقيات نهائية لإنهاء الحرب، وليس لمناقشة كيفية إنهائها".

وجاء ذلك بعد تقارير عن اقتراح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف عقد قمة ثلاثية خلال زيارة سرية إلى موسكو في 25 أغسطس.وتشير تقارير إلى أن بوتين يرى أن إنهاء الحرب دون السيطرة على كامل إقليم دونباس قد يهدد بقاءه السياسي. ونقلت "الإيكونوميست" عن مقربين منه قوله: "سيشنقونني".

تهديدات بتوسيع دائرة الاستهداف

في سياق متصل، رجحت مصادر أن تستهدف روسيا في المرحلة المقبلة حلفاء أوكرانيا، وعلى رأسهم المملكة المتحدة، خاصة المصانع المرتبطة بإنتاج الطائرات المسيرة والأسلحة الداعمة لكييف.

وبهذا تتحول الحرب التي دخلت عامها الخامس إلى واحدة من أكثر الصراعات دموية في القرن الـ21، مع إصرار الكرملين على مواصلة القتال رغم الكلفة البشرية والعسكرية غير المسبوقة.

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