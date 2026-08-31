حريق يلتهم كشك بقالة في حي الأمل بالوادى الجديد

اندلع حريق داخل كشك بقالة بمنطقة حي الأمل بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، ما أسفر عن التهام محتويات الكشك، دون ورود وقوع إصابات حتى الآن.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، فور تلقي البلاغ، حيث جرى التعامل مع النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها إلى المنشآت والمحال المجاورة.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال التبريد والتأكد من إخماد النيران بالكامل، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وحصر حجم الخسائر والتلفيات ، ومن المقرر تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.